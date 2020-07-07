7 мистических фото тумана в Ижевске

Утром 7 июля Ижевск накрыл туман. Ижевские фотографы сделали красивые снимки этого природного явления. Мы собрали для вас несколько кадров.

Фото: /vk.com/genko_yar

Таким был туман на улице П. Берша в Ижевске. Фото: /vk.com/genko_yar

Синоптики прогнозировали туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. Однако утром туман уже рассеялся, и на небо вышло солнце. День сегодня будет жарким: ожидается +29 градусов.

Фото: @stas__photographer в Instagram

Туман окутал город еще ночью, и некоторые фотографы сделали красивые кадры в три утра. Фото: @stas__photographer

Кстати, синоптики обещают, что жаркой и солнечной будет вся неделя. Температура воздуха в Ижевске поднимется выше +30 градусов. Правда, возможны небольшие дожди.

Только крыши многоэтажек было видно с высоты, а нижние этажи окутал туман. Фото: @stas__photographer

Фото: @stas__photographer

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