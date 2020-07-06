Откровения кинолога из Ижевска: «Человек должен быть вожаком стаи»

О том, что собака – друг человека Ирина Бондаренко знает не понаслышке. Вот уже 24 года ижевчанка работает кинологом. Как выбрать и воспитать преданного друга, могут ли у собак быть психические расстройства и почему человек должен быть вожаком стаи, выяснила «Комсомолка».

ОТ УКУСОВ – К ПРОФЕССИИ

Ижевчанка признается – изучать животных она начала после того, как в четвертом классе ее сильно покусала собака.

- Она охраняла гаражи, а мы с подругой иногда подкармливали ее и играли с ней. Вскоре она ощенилась и перестала подпускать нас близко к себе. Однажды она куда-то убежала, а я достала посмотреть ее детенышей и потом вернула их обратно в будку. Но тут неожиданно вернулась их мама и покусала меня, - рассказывает наша героиня. - После этого случая мне стало интересно, почему собака не позволила приближаться к щенкам, ведь с ней мы были хорошо знакомы. Я начала читать книги о поведении животных и со временем заинтересовалась всем, что с ними связано. Обычно все бывает наоборот: после покусов люди боятся собак, а меня это привело к профессии.

Так проходят групповые занятия с собаками Фото - Архив героини материала

Сейчас Ирина дрессирует собак и помогает скорректировать их поведение. Без трудностей не обходится – иногда встречаются агрессивные питомцы, которые легко могут покусать.

- Как специалист, я понимаю, что агрессия часто выступает в качестве защитной реакции организма на стресс, - говорит Ирина.

Животных Ирина любила с детства Фото - Архив героини материала

СЛОЖНОСТИ С СОБАКАМИ И ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ

В 2016 году Ирина ездила с собакой на обучение в Ростовскую школу служебно-розыскного собаководства МВД. С напарником специалист познакомилась за 2 недели до отъезда – это был годовалый кобель немецкой длинношерстной овчарки по кличке Дон, с которым было работать не просто.

– Почти 1,5 месяца мы не могли установить с ним контакт: он подчинялся, работал на поводке, научился играть, но норовил каждый раз сбежать к «девчонкам» или подраться с другими кобелями, – рассказывает Ирина. – Потом Дон сильно заболел. Пришлось 2 недели его выхаживать в изоляторе: ставили уколы, капельницы, кормили бульончиками. После выздоровления он очень изменился и как будто в благодарность стал очень внимательным и старательным. В дальнейшем мы успешно сдали с ним экзамены, и он стал надежным напарником в работе.

В работе важно полное взаимопонимание между человеком и животным Фото - Архив героини материала

Но сложности возникают не только с собаками, но и с их владельцами. Далеко не все они могут управлять своим животным и большинство не знает даже основ психологии собак.

- Чаще всего ко мне обращаются владельцы щенков, не знающие, как их воспитывать, чтобы они были послушными, либо владельцы взрослых особей, когда уже не справляются с животными. В этом случае модель поведения питомца приходится ломать, - признается наша героиня.

Несмотря на все сложности, Ирина не жалеет о выбранной профессии.

– В работе с животными больше всего привлекает искренность поведения и ответных реакций. Собаки не могут обманывать и притворяться. И даже если они пытаются отлынивать от работы, то причины такого поведения всегда лежат на поверхности. Понимая психологию животных, можно перестроить с ними работу и в итоге получить желаемый результат, - говорит она.

О ПСИХИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ СОБАК

К каждой собаке Ирина старается найти свой подход. Это не случайно – все питомцы обладают неповторимым характером и восприимчивостью к чему-то. Сильно отличаться могут даже представители одной и той же породы: с одними особями работать проще, с другими - сложнее.

К каждой собаке Ирина старается найти свой подход Фото - Архив героини материала

Кроме того, собаки, как и люди, могут страдать от психических расстройств.

– У животных часто встречается слабая врожденная нервная система, которая передается генетически, – отмечает Ирина. – Это может проявляться как боязнь звуков, обстановки или других собак. Также психические отклонения могут быть связаны с недостаточной социализацией щенка и неправильным воспитанием. В разных жизненных ситуациях из-за этого собака переносит стресс, который в итоге может перерасти в расстройство нервной системы. Например, во время новогодних праздников стресс могут вызвать громкие взрывы фейерверков. Тут мне, как специалисту, важно разобраться: стресс произошел в результате слабой наследственности или неправильных условий содержания и воспитания питомца, – чтобы грамотно построить работу с ним.

Как говорит кинолог, угнетенное поведение животного обычно сигнализирует о наличии проблем с состоянием физического здоровья. В эмоциональном плане, если собака здорова и не испытывает какого-либо стресса, она веселая, игривая. Конечно, бывают отклонения вследствие перенесенных ситуаций или других воздействий. Например, собака может что-то не то съесть или ее организм может плохо реагировать на неподходящее питание. При подавленном состоянии животного лучше обратиться в ветеринарную клинику для мануального осмотра, при необходимости сдать анализы.

«Не нужно очеловечивать питомца. Очень часто люди приписывают им человеческие способности и мышление. Это неправильно, потому что поведение собак определяют инстинкты», - говорит Ирина Фото - Архив героини материала

ВОПРОС – ОТВЕТ

- Как понять, что домашнему питомцу необходима помощь?

- Обычно животное выглядит вялым, испуганным, отказывается от еды и игры. Его поведение в целом не соответствует привычному.

- Что поможет избежать психологических отклонений в поведении собаки?

- Животные обязательно должны быть социализированы как среди людей, так и среди других животных. Это позволит не стать им трусливыми или агрессивными. С малого возраста нужно приучать собаку гулять среди людей, других собак и машин.

- Где купить хорошую собаку?

Лучше всего приобретать щенков у заводчиков через клубы собаководства. Так меньше вероятности завести собаку с неустойчивой психикой, потому что клуб ведет отбор родителей по нервной системе. Трусливые и агрессивные животные не попадают в план разведения и не вяжутся.

- Какие правила общения с питомцем вы можете посоветовать владельцам?

Не дозволять многое щенкам ввиду их возраста и не прощать им шалости. Иначе они уясняют для себя подобную модель поведения, и в половозрелом возрасте это берет вверх. В итоге животное становится порой неуправляемым. Поэтому нужно с первых часов пребывания в доме четко определить, что собаке можно и чего нельзя, причем не только сейчас, но и в будущем.

Пройти курс послушания в клубах собаководства. Так владельцы научатся правильно управлять своей собакой и жить с ней в комфорте. Собака, в свою очередь, сможет научиться вести себя в обществе других животных и людей.

Понимать, что собака – это не просто комнатное животное, она требует выгула и внимания. Приобретая питомца, зачастую многие думают, что 5-10 минут достаточно для прогулки с ним. Если собака мало гуляет, ей некуда тратить свою энергию, и она начинает рушить дом, лаять, причинять этим неудобства соседям. Отсюда следует много проблем: животное становится не нужным, его пристраивают в другое место или попросту выбрасывают на улицу.

Не очеловечивать питомца. Очень часто люди приписывают им человеческие способности и мышление. Это неправильно, потому что поведение собак определяют инстинкты.

Человек должен быть вожаком стаи. Собака должна знать, что такое запрет и что такое похвала. На этом базисе строятся нормальные компанейские взаимоотношения между животным и человеком.

Быть терпеливым и последовательным при обучении животных.

Также Ирина рекомендует прибегать к помощи в воспитании питомца не тогда, когда возникли тяжелые проблемы, с которыми владельцы не могут справиться самостоятельно, а тогда, когда возникает первое непонимание ситуации. Лучше сразу обратиться к специалистам, которые помогут воспитать настоящего управляемого друга.

С какими собаками проще поладить?

По словам Ирины, на характер пса влияет множество факторов: и наследственность, и условия содержание, и порода. Так, породы, которые создавались для работы с человеком (овчарки, пастушьи и служебные породы), долго отбирались по своим служебным качествам и желанию трудиться, поэтому с ними проще работать. В декоративных и искусственно созданных породах много внимания уделялось экстерьерным особенностям, красоте и мало значения придавалось рабочим качествам. Такие собаки (чау-чау, французские бульдоги, шарпеи и другие) более упрямы, меньше поддаются дрессировке, ими сложнее управлять. А у терьеров сильно выражены охотничьи инстинкты. Они мешают дрессировке, если не знать, как правильно их использовать.

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