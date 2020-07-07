2020-07-07T13:40:58+03:00
Общество

«Родники Удмуртии – 2020»: «Комсомолка» проверит качество воды в природных источниках

Стартует третий сезон проекта
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Фото: Архив "КП" в Ижевске"Фото: Архив "КП" в Ижевске"
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Удмуртию не зря называют родниковым краем: тысячи источников, больших и маленьких, бьют из-под земли в солнечных перелесках, дремучих чащобах и даже у соседа на даче! Многие любители такой водицы зачастую не задаются вопросом: «А точно ли она безопасна?». Поэтому «Комсомолка» уже в третий раз отправится в экспедицию по республике и выведет родники на чистоту.

Вам решать, пробы из каких природных источников мы возьмем на этот раз. Отправляйте координаты родника, воду из которого вы бы хотели проверить, на почту kp@mgcentr.ru или звоните по телефону 94–50–94. Заявки принимаем до 26 июля!

Уже 3 августа мы вместе с нашими партнерами направимся в экспедицию. Задача экипажа – не только взять пробы в тару от «Радиана», но и поделиться с вами прекрасными пейзажами нашей Удмуртии, рассказать легенды о родниках и поведать о достопримечательностях края. Также мы проверим качество связи оператора «МегаФон», прокатимся по бездорожью с Автоцентром «ГАЗ» и узнаем, где можно пробурить скважину с «Водолеем». Следить за автоэкспедициями можно будет на сайте izh.kp.ru (18+), а также в соцсетях «Комсомолки».

Качество воды проанализируют в Управлении Минприроды УР. Результаты исследований будут отображены на карте проекта kp.ru/best/izh/rodniki/, а также опубликованы на нашем сайте. А мы напоминаем, что мы уже проверили некоторые родники в 2018 и 2019 годах.

Присылайте информацию об источниках, которые вы хотели бы проверить, и помните: чем подробнее вы опишете их местонахождение, тем проще нам будет их найти!

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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