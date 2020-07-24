«Природа его наделила чем-то большим, чем других»: друзья и коллеги поделились воспоминаниями об Энвиле Касимове

24 июля ушел из жизни политик, художник и редактор «Удмуртской правды» Энвиль Касимов. Его вспоминают как настоящего бойца, талантливого журналиста и художника. Друзья, близкие и коллеги поделились своими воспоминаниями об Энвиле Владимировиче.

МНОГОЕ СДЕЛАЛ ДЛЯ УДМУРТОВ

Энвиль Касимов избирался депутатом Госсовета Удмуртии 4 раза. По словам депутата Госсовета Удмуртии Софьи Широбоковой, он придерживался различных политических взглядов.

Фото: facebook.com

- Вначале он был с Ганзой (Николай Ганза - председатель правительства Удмуртии с 1999 по 2000 годы. - Прим. ред.), шел на выборы, потом смог найти общий язык с командой Александра Волкова (первый президент Удмуртии. - Прим. ред.) и был полезным членом этой команды, потому что у него было отличное, чем у многих людей, видение всех этих процессов, - отметила она.

Несмотря на то, что Энвиль Владимирович не был удмуртом, он очень многое для них сделал, когда был председателем комиссии Госсовета по национальной политике.

- Дискутировал очень много с тем же Игорем Николаевичем Семеновым, когда тот был руководителем общественной организации «Удмурт Кенеш», они постоянно проводили совещания. Я бы не сказала, что они конфликтовали, находили какие-то точки соприкосновения. Тогда рассматривался закон о языках и именно Энвиль Владимирович при инициативе Игоря Николаевича отстаивал идею о том, чтобы чиновники различного уровня, владеющие удмуртским языком и особенно муниципальные, получали доплату. И он хотел, чтобы были нововведения по изучению удмуртского, национальных языков. Очень активно участвовал во всех национальных мероприятиях. Говорил, что у него есть и те, и другие корни, часто видела его и среди татар. Наверное, в тот период и выходных у него не было, потому что все эти праздники, конференции проходили в выходные дни. Я бы отметила его хорошее взаимодействие с федеральными структурами, когда он был председателем комиссии по национальной политике, - вспоминает Софья Эльфатовна.

Фото: facebook.com

Она также отметила, что именно Энвиль Касимов в свое время сформировал команду единомышленников и смог сделать газету «Известия Удмуртской Республики» очень интересной.

- Мне кажется, в этот период был расцвет его таланта. Различные выставки проводил, со всей страны к нему приезжали художники на выставки, которые для республики были вообще новшеством, - добавила Софья Широбокова.

Кстати, именно Энвиль Касимов ввел звание «Почетный удмурт», которое получили Юрий Гагарин, Джон Леннон, Альберт Эйнштейн, Казимир Малевич, Эмир Кустурица и другие.

«КРИТИКУ ВЫСКАЗЫВАЛ В ГЛАЗА, И В ГЛАЗА ЖЕ ХВАЛИЛ»

Поделилась своими воспоминаниями и председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту, президент Межрегиональной Общественной Организации «Всеудмуртская Ассоциация «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова. По ее словам, Энвиль Касимов искал возможности законодательного закрепления механизмов поддержки удмуртского языка и национальных СМИ. Он открыто высказывался о том, что во власти в республике должно быть больше удмуртов.

Фото: Сергей Грачев

- Тех, кого уважал, называл настоящими Батырами. Человек он был очень разносторонний, неординарный и непредсказуемый. Помню, поздравляя с днем рождения, вручила ему подарок и, в качестве «бонуса», куклу Барби. Он обрадовался именно ей, сказав, что такой у него еще нет и ему приятно, что подарок выбирался с учетом его интересов. Его пронзительный взгляд не позволял неискренности. Критику высказывал в глаза, и в глаза же хвалил, - добавила Татьяна Ишматова.

По ее словам, он обожал коллег-художников, опекал и оберегал их.

- В июне 2020 года он написал мне: «У меня много проектов. Хочу свозить в Эстонию настоящих и по-настоящему хороших художников. Обо всем уже договорился и денег нашел». У него было много планов и желания творить. «Будем жить. Доктор хороший. Удмурт. Его обижают, а мы его защитим. Все пройдет, а Кама с Удмуртией будут жить», - это последнее, полученное мною от него, сообщение.... Нам будет Вас очень не хватать, Энвиль Владимирович, - поделилась Татьяна Ишматова.

НЕОРДИНАРНЫЙ, КАК ВСЕ ХУДОЖНИКИ

Поделилась своими воспоминаниями об Энвиле Касимове и депутат Госсовета Удмуртии, главный врач 1-ой Республиканской клинической больницы Надежда Михайлова. Их первое знакомство произошло в Госсовете Удмуртии.

Фото: Архив

- Он был депутатом, председателем комиссии в Государственном Совете Удмуртии. Я была в это время депутатом. Мне очень сложно говорить и сложно поверить, что мы потеряли этого очень неординарного человека. Для меня было большой неожиданностью, когда я узнала его как художника. Я даже не подозревала, какой он, - признается Надежда Михайлова. - Я тогда у него была в художественном салоне, посмотрела картины. О чем мы тогда только не поговорили. Я всегда ему говорила - вы пишете в каких-то темных тонах, мне это не нравится, но я вижу, что у вас есть художественная жилка, талант. Мне всегда нравятся люди, в которых есть то, чего нет во мне. Мне природа не дала художественного дара. И поэтому я всегда смотрю на этих людей с восхищением, у кого есть такой дар. И я смотрела на Энвиля Владимировича, как на человека, которого природа наделила чем-то большим, чем всех остальных. Его энциклопедические знания по художникам, по философии. Мы очень часто разговаривали на эти темы.

Энвиля Касимова знают, как автора многих проектов. Один из них - «Кофемолка» на сайте Сусанин (18+). В рамках проекта он провел множество бесед со знаменитыми жителями Удмуртии. Надежда Михайлова стала первой, с кем он пообщался.

- Он мне позвонил и сказал: «Надежда Александровна, если вы будете первой, то я уверен, что он будет успешным. Приедете?». Я согласилась, приехала минут за 15 до начала и спрашиваю его: «Энвиль Владимирович, а о чем мы говорить будем? Мне же настроиться надо». А он: «Не волнуйся, все будет хорошо». И вы знаете, он так легко строил разговор. Я, наверное, говорю сумбурно, но я до сих пор не могу отойти от этой информации. Я, конечно, знала, что он болел. Но все равно не думала, что такое может случиться. Съемки прошли на одном дыхании. Что мы только не вспомнили, вспомнили художников и стихи почитали. И потом он мне очень часто говорил, что я задала тон проекту, что в последующем этот проект был достаточно успешен. И когда мы с ним разговаривали, наверное, месяц назад, он сказал: «Так хочу какой-то новый проект. Я вспоминаю вас, вы будете первой участницей?». Я сказала, что буду обязательно. Он человек очень неординарный, как все художники, наверное. Но он был человеком, который мне никогда не причинял зла. Светлая память, Энвиль Владимирович.

ОН БЫЛ САМЫЙ ЖИВОЙ ИЗ НАС

Вспоминает Энвиля Владимировича и российский коллекционер, галерист, публицист, арт-менеджер, бывший директор музея современного искусства PERMM Марат Гельман. Они познакомились в Перми на фестивале художников.

Фото: facebook.com

- Он приехал в Пермь и сказал мне, что мы в Ижевске тоже хотим «движ». И Ижевск стал вместе с Пермью и Санкт-Петербургом организатором Культурного Альянса. На всех наших фестивалях ижевский «павильон» был, и был очень живым и принципиальным, - рассказал Марат Гельман.

В последнем разговоре друзья обсуждали планы по приезду политика в Черногорию.

- Мы обсуждали его приезд в Черногорию, чтобы «заниматься только искусством», год назад, но, видимо, болезнь его захватила, и он как-то свернул эти планы. Для меня это шок, конечно, - отмечает Малат Гельман. - Он был самый живой из нас. Вот я был просто уверен, что Энвиль предназначен для долгой бурной жизни. Энвиль и есть самый настоящий патриот. Имея возможность уехать в Москву и в Европу где, конечно же, художнику легче, чем в современной провинциальной России, он, наоборот, всех тянул в Ижевск. Это же невероятно - Приговские места в Удмуртии. Почетные удмурты - Троицкий и я. Мой отец написал пьесу о любовнице Энштейна и жене Коненкова, а Энвиль тут же мне сказал, что она родом из Удмуртии и предложил провести премьеру в Ижевске. Касимов и есть Гений места.

УМЕЛ РАДОВАТЬСЯ И СМЕЯТЬСЯ

На своей странице в «Фейсбуке» президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов рассказал, что в сентябре 2020 года он планировал вместе с Энвилем Касимовым выпустить книжку.

- Ушел Энвиль Касимов. Мой друг. Художник с большой буквы. Он не умер. Он просто ушел. Это он автор «Филиала могилы Малевича в Ижевске», «Гагарина - первого удмуртского космонавта», «Удмуртского алфавита», «Лукового цикла» и еще много-много чего такого, что придумать не смог бы никто, кроме него. Осенью мы собирались выпустить с ним книжку, посвященную отношениям между людьми и тараканами. Да, такая вот, о толерантности. Мои стихи, его иллюстрации. Так было задумано. Книжки не будет. Я опубликую здесь пару стихов, которые мы уже утвердили. Пусть это будет смешно. Улыбнитесь. Энвиль умел радоваться и смеяться, - написал Алексей Куртов в социальных сетях.

Мы молчаливы и тихи

Мы любим Пушкина стихи

Мы тоже любим оригами

Зачем же нас считать врагами?

Есть труба для аэродинамики.

Я зашел в нее, не зная, что там ждет.

Думали все вы, что я корявенький?

А я обтекаемый, как самолет!

Энвиль Касимов провел несколько выставок: «Рукотворные» и «Волки» в Ижевске, а также две в Москве - «Детское» в Арт Бюро и «Я люблю их» в Центральном доме художника. Кроме того, он активно поддерживал и являлся автором фестивалей стрит-арта. Он провел арт-ассамблею «Ижевский Арсенал» и фестиваль «Теория относительности».

- Ушел Энвиль Касимов - хороший товарищ и талантливый человек. Нам удалось сделать с ним несколько интересных проектов, в памяти навсегда останутся его нетривиальные подходы к, казалось бы, устоявшимся темам. «Карлутка», «Кофемолка», «Планерка» и другие его придумки, несомненно, войдут в историю удмуртской журналистики. Многие его доброжелатели, равно как и их антиподы, еще долго будут помнить Энвиля Касимова - художника, журналиста, политика, личность, - написал на своей странице в «Фейсбуке» депутат Госдумы Алексей Загребин.

Фото: Сергей Грачев

- Энвиль был боец. Но тот редкий вид бойца, который умел защищать и творить. Мы познакомились в начале 80-х в оперативном комсомольском отряде им. Дзержинского, когда помогали правоохранителям бороться с хулиганскими группировками и оргпреступностью в Ижевске. Он умел и яростно драться, и талантливо планировать наши операции. Этот сплав и сопровождал всю его жизнь. Боец и художник. Где-то в его архивах хранится моя картина «Падение тунгусского метеорита» - даже я поддался его увлечению живописью - как и его картина - гигантский портрет итальянского футболиста, который я так и не успел забрать. Не знаю, что будут делать наследники с его работами, но я бы хотел видеть их в какой-то ижевской галерее. Энвиль был патриотом Удмуртии, он писал о ней картины и стихи, и он достоин такой памяти. Прощай, друг, - отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента, политолог Марат Баширов.

Редакция «Комсомольской правды»-Ижевск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким Энвиля Владимировича.

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СПРАВКА

Касимов Энвиль Владимирович. Родился 23 января 1961 года в Балезино.

Образование высшее. Окончил Удмуртский государственный университет, специальность - учитель рисования и черчения, Московский государственный художественный институт им. Сурикова, специальность - художник-живописец.

Депутат Госсовета Удмуртии 2, 3, 4 и 5-го созывов

1978 г. - штукатур-маляр, Балезинское РСУ, п. Балезино.

1978-1979 гг. - рабочий по благоустройству комбината коммунальных предприятий.

1979-1984 гг. - студент, Удмуртский государственный университет, г. Ижевск.

1984-1990 гг. - студент, Московский государственный художественный институт им. Сурикова.

1990-1992 гг. - художник-живописец Московского кооператива «Глобус», г. Москва.

1993 г. - заместитель директора, МВЦ «Галерея», г. Ижевск.

1993-1994 гг. - руководитель дизайн-группы, ТОО ПГ «Ижевский завод», г. Ижевск.

1992-1998 гг. - председатель общественной организации «Ижевский клуб», г. Ижевск.

1998-2002 гг. - генеральный директор, ООО «Фирма «Алюминиево-строительные конструкции (АСК)», г. Ижевск.

2002-2003 гг. - начальник информационно-аналитического отдела, ООО «АСК-Монтаж», г. Ижевск.

2003-2009 гг. - главный редактор, ГУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики», г. Ижевск.

2009-2012 гг. - руководитель, АУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики», г. Ижевск.

2012-2017 гг. - председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета.

2017-2020 гг. - главный редактор газеты «Удмуртская правда».

Государственные награды, звания, поощрения: Почетная грамота Удмуртской Республики. Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики. Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики, памятная медаль «20 лет Государственному Совету Удмуртской Республики», знак МЧС «За заслуги», Знак Союза журналистов России, медаль за вклад в историческое наследие городов России, медаль МБФ «Меценаты столетия», Звезда МБФ «Меценаты столетия», знак «85 лет Управлению ФСБ России по Удмуртской Республике», Почетная грамота Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.