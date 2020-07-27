2020-07-27T18:14:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 27 июля: еще один летальный случай и 24 новых зараженных

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На утро 27 июля в Удмуртии зафиксировали 24 новых случаев заражения коронавирусом. При этом еще один человек с подтвержденным анализом на вирус скончался. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района (с. Завьялово, с. Вараксино), 2 жителей Малопургинского района (с. Малая Пурга, с. Пугачево), по одному случаю зарегистрировано в Кезском (п. Кез), Можгинском (д. Кватчи) районах, Воткинске, Можге и Сарапуле.

За сутки выписали еще троих пациентов. На данный момент состояние заболевших: 465 в удовлетворительном состоянии, 57 средней степени тяжести, 12 в тяжелом состоянии.

Карту распространения коронавируса в Удмуртии можно посмотреть на сайте.

А ЧТО В РОССИИ?

За сутки в 84 российских регионах выявили 5635 больных коронавирусом, у 24,9% симптомы отсутствуют, выздоровели 3079 человек, 85 скончались. За весь период эпидемии в России зарегистрировали 818 120 заразившихся коронавирусом, из них почти 13,5 тысячи умерли, 603 тысячи вылечились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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