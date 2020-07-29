Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 29 июля 2020 года: 18 новых зараженных и 13 человек в тяжелом состоянии

В Удмуртии за сутки зарегистрировали 18 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выписали 94 человека. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 2 жителей Красногорского района (с. Красногорское, д. Мельниченки), по одному случаю зарегистрировано в Кезском (п. Кез), Алнашском, Сарапульском (д. Дулесово) районах и Воткинске.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть на сайте.

Состояние заболевших: 357 в удовлетворительном состоянии, 66 средней степени тяжести, 13 в тяжелом состоянии.

Всего на 29 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 341 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 1 859 человек выздоровели, 46 летальных случаев.

А ЧТО В РОССИИ?

В России за весь период 828 990 зараженных вирусом, за сутки +5 475 человек. Также за весь период вылечились 620 333 человека, за сутки +8 116. От коронавируса скончались 13 673, за сутки +169.