Кто проверит пробы и где будут опубликованы результаты: 5 вопросов о проекте «Родники Удмуртии»
В Удмуртии сотни родников, что бьют тоненькой струйкой из-под земли на окраинах леса, в дремучих чащобах, в центре города и самой глухой деревни. Многие пользуются природными благами, даже не убедившись в безопасности воды! «Комсомолка» решила это исправить, и в третий раз отправиться в путешествие по республике, взять пробы из источников и проверить их в лаборатории. Как подать заявку на проверку родника, кто проанализирует воду и где будут опубликованы результаты проекта? Отвечаем на 5 вопросов.
Как оставить заявку?
Мы принимаем заявки до 26 июля включительно:
по почте kp@mgcentr.ru;
по номеру 94-50-94,
в приложении.
Помните, чем точнее вы укажете координаты родника, тем проще вам будет его найти.
Сколько родников вы проверите?
В этом году мы проверим около 30 природных источников – тех, которые больше всего заботят читателей «Комсомолки».
Где будут проанализированы пробы?
Все пробы будут проанализированы Управлением Минприроды Удмуртии.
Когда пройдет экспедиция?
Наши журналисты и фотографы отправятся в путешествие уже 3 августа. Задача экипажа – не только взять пробы, но и показать красоты нашего края, рассказать легенды о родниках и прокатиться по бездорожью вместе с Автоцентром «ГАЗ».
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За экспедицией можно следить на нашем сайте и в социальных сетях.
Где можно посмотреть результаты?
Результаты исследований будут отображены на карте проекта, а также опубликованы на нашем сайте. Мы напоминаем, что мы уже проверили некоторые родники в 2018 и 2019 годах.
В ЭТОМ ГОДУ ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЮТ:
Фирменный магазин ижевского производителя изделий из пластмасс «Радиан».
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Управление минприроды УР. Оберегая природу!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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