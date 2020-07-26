Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 26 июля 2020 года: новые жертвы и случаи заражения
Рассказываем, что произошло за выходные
Фото: Алена СЕЛЕЗНЕВА
Изменить размер текста:
На утро воскресенья в Удмуртии зафиксировано 2279 случаев заражения коронавирусом. В субботу зарегистрировали 25 новых пациентов с КОВИД, в воскресенье – еще 25. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Что еще произошло за выходные:
87-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом, умерла в Удмуртии
В Педиатрическом университете рассказали о четырехлетнем мальчике, который мог повторно заразиться коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»