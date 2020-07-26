2020-07-26T15:59:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 26 июля 2020 года: новые жертвы и случаи заражения

Рассказываем, что произошло за выходные
Анастасия Волкова
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Фото: Алена СЕЛЕЗНЕВАФото: Алена СЕЛЕЗНЕВА
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На утро воскресенья в Удмуртии зафиксировано 2279 случаев заражения коронавирусом. В субботу зарегистрировали 25 новых пациентов с КОВИД, в воскресенье – еще 25. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Что еще произошло за выходные:

87-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом, умерла в Удмуртии

В Педиатрическом университете рассказали о четырехлетнем мальчике, который мог повторно заразиться коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

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