Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 26 июля 2020 года: новые жертвы и случаи заражения

На утро воскресенья в Удмуртии зафиксировано 2279 случаев заражения коронавирусом. В субботу зарегистрировали 25 новых пациентов с КОВИД, в воскресенье – еще 25. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

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