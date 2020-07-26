2020-07-26T08:32:18+03:00
Коронавирус Covid-19

+25: новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии

Таким образом, общее число заболевших превысило 2270 человек
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗАКИРОВФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительств региона.

Так, диагноз подтвердили у пяти жителей Завьяловского района и семнадцати ижевчан. По одному случаю заражения зарегистрировали в Дебесском и Каракулинском районах, а также Глазове. Отметим, что полностью справиться с инфекцией получилось у 18 человек.

Таким образом, общее число заразившихся в Удмуртии составляет 2279 человек. Из них 1722 пациента вылечилось, 43 – скончалось, остальные продолжают лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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