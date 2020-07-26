+25: новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии
25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительств региона.
Так, диагноз подтвердили у пяти жителей Завьяловского района и семнадцати ижевчан. По одному случаю заражения зарегистрировали в Дебесском и Каракулинском районах, а также Глазове. Отметим, что полностью справиться с инфекцией получилось у 18 человек.
Таким образом, общее число заразившихся в Удмуртии составляет 2279 человек. Из них 1722 пациента вылечилось, 43 – скончалось, остальные продолжают лечение.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Пожилая ижевчанка перевела мошенникам более 160 тысяч рублей
В одной из школ Ижевска начался ремонт бассейна
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»