Жителей Удмуртии переведут на «умные» счетчики: кто и как будет устанавливать и следить за приборами?

СС 1 июля 2020 года всех жителей многоквартирных домов освободили от обязанности устанавливать, заменять и проверять счетчики на электричество. Теперь этим будет заниматься «Энергосбыт Плюс». Потребителям при этом будут ставить «умные» приборы, которые сами будут передавать показания раз в месяц. «Комсомолка» разбиралась, как будет работать новая система.

Кто и как будет менять счетчики?

Гарантирующим поставщиком электричества в Удмуртии является «Энергосбыт Плюс». Поэтому теперь именно эта компания возьмет на себя все обязанности по работе с приборами учета. Раньше это лежало на плечах жителей, из-за чего у многих возникали проблемы.

- Люди по незнанию неправильно меняли приборы. Например, им устанавливали счетчики друзья. Они не предупреждали об этом поставщика, потом жителям предъявляли претензии за несанкционированное вмешательство в работу приборов. Мы даже судились, - рассказал Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

Менять счетчики на «умные» будут бесплатно и постепенно, по мере необходимости замены старых приборов

Чтобы установить умный счетчик, нужно:

Подать заявление через личный кабинет «Энергосбыта», офис компании, контактный центр «Энергосбыта» или через систему ГИС ЖКХ;

В течение 6 месяцев придут специалисты и поставят прибор;

Если за полгода счетчик не установили, можно написать претензию. Поставщик будет обязан сделать скидку 20% на электроэнергию за каждый месяц. Через четыре месяца после написания претензии скидка составит 40% за каждый месяц, пока не установят прибор.

«Поумнеют» только приборы для электричества, для вода все будет по-прежнемуФото: Архив КП

Умные счетчики будут устанавливать в определенных случаях. По сообщению пресс-службы «Энергосбыта», прибор установят в следующих случаях:

- не отображаются результаты измерений;

- нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки;

- механического повреждения прибора учета;

- превышения допустимой погрешности показаний прибора учета;

- истечения межповерочного интервала поверки приборов учета;

В чем «ум» новых приборов учета электроэнергии?

Новые счетчики будут «умными»: то есть они будут сами передавать показания поставщику и защищать прибор от вмешательства. Также у компании появится возможность дистанционно контролировать потребление электрической энергии и качество ее поставки.

- После установки «умного счетчика» нет необходимости уведомлять АО «ЭнергосбыТ Плюс» о необходимости поверки или замены. Следить за сроком поверки или замены прибора учета - обязанность гарантирующего поставщика. Оценка необходимости поверки или замены прибора учета будет производиться индивидуально на основании технического состояния прибора учета на момент истечения межповерочного интервала. Работы будет делать гарантирующий поставщик, - прокомментировали в пресс-службе «Энергосбыта».

Теперь не нужно будет самим записывать и передавать показанияФото: Сергей ГРАЧЕВ

На поверку или замену счетчика будет отводиться полгода. Также теперь можно будет удаленно отключать электричество для должников.

- Счетчики оборудуют антимагнитными пломбами. Если потребитель вмешивается в работу оборудования, это сразу зафиксируют. И у поставщика будет основание выставить счет по десятикратному нормативу, - прокомментировал Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

Если прибор сломается, выставлять счета будут по средним показаниям. О поломках нужно будет сразу сообщить поставщику.

До конца года установят 8 800 «умных» счетчиков у собственников и 250 общедомовых.

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