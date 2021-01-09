В прошлом месяце житель Ижевска Михаил Смагин победил в номинации «Спорт для всех» Национальной спортивной премии за 2020 год. Награду ижевчанину вручили за организацию турниров по хоккею на валенках. «Комсомолка» узнала подробности.Из дворовой игры – новый вид спорта– В соцсетях пишут: «А почему Смагин получил награду, у нас тоже много лет есть хоккей на валенках». Но мы и не говорим, что придумали этот вид спорта. Это придумали ребята в середине прошлого века. Те, у кого не было коньков, не было залитых коробок. Они просто мастерили клюшки и играли, потому что видели хоккей по телевизору, в газетах. Но мы уникальны в том, что подняли его на высокий уровень. Из дворовой игры мы сделали достаточно серьезный вид спорта.На церемонии награждения Михаил Смагин был недолго. Пообщался со спортивными кумирами, получил премию и вернулся в Ижевск. В победе на премии уверенности не было: в народном голосовании хоккеист на валенках занял второе место. Но награда все же досталась ижевчанину.– До сих пор, как в тумане. Но на всякий случай, если я выиграю, слова какие-то наметил. Хотел рассказать про Ижевск, хоккей на валенках, может, про маму, Третьяка. А вышел – все забыл. Потом уже мозг выдал самое дорогое. Рассказал, как мама подарила мне клюшку, поддерживала постоянно. Это же она приучила меня к спорту.Началось все на пляжеХоккей на валенках в жизни Михаила – традиция. Он начал играть во дворе вместе с друзьями и не бросил до сих пор. Из юношеского развлечения хоккей на валенках перерос в активный отдых, а дальше – в вид спорта.– Эта идея всегда витала в воздухе, – рассказывает Михаил. – Захотелось ее куда-то еще продвигать. И в 2017 году один наш хоккеист предложил поиграть на Ижевском пруду. Мы договорились с МЧС-никами, полицейскими, с администрацией. В МЧС сказали: «Если в районе пляжа будете играть, то вообще без проблем. Лед толстый». Мы провели турнир и назвали его «Зечбуреч on the beach», то есть «Добро пожаловать на пляж». А на будущий год провели целый городской турнир при поддержке правительства.С администрацией города договориться было не сложно. И сейчас турниры проходят уже несколько лет, а скоро выйдут и на российский уровень.– Во время церемонии награждения у нас был разговор с представителями минспорта России. Они сказали, что это классная тема, и будут развивать ее в регионах. Я им предложил свою помощь.Игра немного изменитсяНо и здесь коронавирус внес свои коррективы. Из-за пандемии формат хоккея на валенках изменится. Большого турнира, как это было раньше, не будет.– В этом году чемпионат Ижевска мы проводим не в течение двух дней, – рассказывает Михаил Смагин. – Те команды, которые заявятся в течение зимы, поиграют друг с другом как минимум один раз. Это будет регулярный чемпионат. И играть будем не в одном месте, а в нескольких по всему городу. Будет минимум болельщиков, судья и медработник. Мы сделаем максимально безопасный турнир, чтобы люди меньше друг с другом пересекались. Будем температуру мерять, запрещать выходить на игру с признаками ОРВИ. Все равно надо жить и не сидеть дома.Также Михаил Смагин всерьез подумывает и над созданием пенсионерской лиги.– Пожилые играли на равных. Если делать старшую лигу, то, я думаю, мы найдем людей 55+, 60+. Сейчас пожилое поколение активно приобщается к спорту. В том числе благодаря Мише Пасынкову. Он круто развил скандинавскую ходьбу. Я думаю, что мы сможем что-то совместное устроить. Например, походили бабушки, взяли клюшки и поиграли в хоккей. Попили чай, опять походили. Мы на самом деле это сделаем.Михаил Смагин продолжает экспериментировать с этим видом спорта. Например, прошлым летом он и другие жители города играли в большой настольный хоккей. Вместо пластиковых фигурок по площадке двигались живые люди.Нужно собрать команду и подать заявку7-го января в Ижевске прошел финальный этап турнира по хоккею на валенках среди школьников Ижевска и их родителей. Лучшие команды районов встретились у Монумента «Дружбы народов». Первое место заняли ученики школы №86.Но взрослая лига продолжается. В ней могут поучаствовать все желающие 18+. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в этом году площадки откроют в каждом районе города:- Индустриальный район – ул. Ломоносова, 21а;- Ленинский район – ул. Тверская, 54;- Октябрьский район – ул. 9-я Подлесная, 34;- Первомайский район – ул. Восточная, 20;- Устиновский район – ул. Архитектора П.П. Берша, 25.Чтобы сразиться с другими командами, нужно собрать команду из 12-ти человек и подать заявку на электронный адрес smagin_m@mail.ru с пометкой «ЧИ ХНВЛ».Участие – строго в валенках.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ижевские баскетболисты одержали первую победу в этом годуЛедовый фестиваль ангелов и архангелов стартовал в Ижевске