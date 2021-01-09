Ледовый фестиваль ангелов и архангелов стартовал в Ижевске со вчерашнего дня. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики в соцсетях.Скульпторы и художники страны уже начали работу. Увидеть «прозрачных ангелов» получится через 10 дней, 19 января.В этом году скульптуры появятся на нескольких площадках:- у Свято-Михайловского собора;- в Музее воды (ул. Бородина, 4);- в парке современного искусства у родника им. Дмитрия Пригова (ул. 3-я Артельная, д. 4)К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:22-ая в спринте: биатлонистка из Удмуртии выступила на Кубке мираПосле порыва воды на Воткинском шоссе заменят часть трубопровода