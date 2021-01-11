Одной из самых ярких новогодних премьер стала программа «Вечернего Урганта – CIAO, 2020!». Пародия на эстрадные шоу 80-х вышла в новогоднюю ночь и собрала множество восторженных отзывов. «Комсомолка» нашла ижевчан, которые приняли участие в съемках.ПОПАЛИ НА НОВОГОДНЮЮ СЪЕМКУНа съемки ижевчанка Екатерина Пименова отправилась вместе с мужем. Чтобы оказаться в массовке, она долго следила за новостями передачи в социальных сетях. Увидев приглашение на сьемку, девушка написала организаторам, а после – отправила паспортные данные и фото. В ответ ей прислали инструкцию.- На съемках «Вечернего Урганта» я уже второй раз. Первый раз я была на обычной передаче в числе зрителей. А в этот раз мы с Сергеем попали на новогоднюю съемку, - рассказала Екатерина.Съемки проходили в Москве, 28 декабря 2020 года. На площадку пришлось прийти уже к 8 утра - ребятам наложили грим, помогли подобрать костюмы и создать образы - например, Кате сделали яркий начес, а Сергею подобрали парик. В итоге пара превратилась в ярких итальянцев!Ребят предупредили, что сьемки продлятся до 22:00 – нужно было отснять четыре номера. Правда, Катю и Сергея хватило только на два, очень уж тяжело было просто сидеть и ждать.Первый номер был с известной певицей Zivert (Зиверт). Несмотря на то, что Екатерина знала лишь один хит - «Каждому по факту рядом нужен человек» - она все равно получила удовольствие от процесса.- В жизни Юля и ее танцовщицы оказались классными девчонками – веселые, заводные и очень динамичные, - рассказывает наша героиня.Следующий номер, в котором приняли участие ижевчане, был с группой Little Big (Литл Биг) - одной из любимейших групп наших героев.- Очень любопытно наблюдать, как прямо на площадке рождается номер. Little Big – большие перфекционисты, поэтому мы переснимали сцены несколько раз. Тут мы-то и поняли все трудности работы артистом, даже если ты в массовке. Устали так, что не чувствовали ног.ФОТО С КУМИРОМНаши герои не дождались конца сьемок – уехали раньше. В итоге, Сергей не попал в финальное видео, а Катя – лишь на секунду. Несмотря на это, супруги остались довольны поездкой. Тем более, что им удалось сфотографироваться с одним из любимых артистов - Александром Гудковым.- После второго номера мы сходили пообедать, вернулись, а нас все не звали. И тут по коридору прошел он – Александр Гудков, - рассказывает Екатерина - девушка является поклонницей Гудкова еще со времен его игры в КВН и «Федора Двинятина». - Все девчонки хотели с ним сфоткаться, но молчали. И только Сережа набрался смелости и подошел с этой просьбой.Александр Гудков уделил время поклонникам и сфотографировался со всеми желающими.- Очень интересно было наблюдать за преображением людей в звезд 1980-х. Гримеры и визажисты Первого канала очень быстро и качественно работают. Буквально раз, два и ты уже настоящая bella ragazza italiana! - подытоживает Екатерина.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ижевск занял 15 место по качеству жизни среди российских городовАрхив национальных телепередач Удмуртии будет доступен для всех жителей