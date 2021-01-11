Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование качества жизни среди городов с населением более 250 тыс. человек в 2020 году. Столица Удмуртии, по мнению ее жителей, заняла 15 место среди 75 российских городов, сообщает пресс-служба администрации.Исследование проводилось с помощью опроса жителей. В каждом городе участниками стало около 700 респондентов. В качестве основных критериев были выбраны: уровень дохода населения, распространенность «деструктивного» поведения населения, интерес к культурным ценностям, конфликтность социальных отношений, склонность к миграции, состояние городской инфраструктуры и другие.На основе этих данных сотрудники университета рассчитали единый индекс качества жизни.Стоит отметить, что ижевчане высоко оценили качество среднего и высшего образования в городе и работу ЖКХ.Лидерами по качеству жизни стали две столицы - Москва и Санкт-Петербург, а еще Грозный и Калуга.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В Удмуртии снизились цены на товары первой необходимостиШкольники из Удмуртии создали маски дополненной реальности с символами Глазова