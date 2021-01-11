Архив национальных телепередач Удмуртии будет доступен для всех жителей. Программы выложат в открытый доступ, сообщает пресс-служба правительства региона.- Этот вопрос поднимал актив «Удмурт Кенеш» на первой встрече с Александром Владимировичем Бречаловым. Сейчас он решен. Здорово, что нам удалось это сделать в год столетия Удмуртии, - рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.Архивные материалы сначала оцифруют, а затем опубликуют в интернете. На данный момент уже получены права передачи:1977 - «Мы будӥськом» («Мы растем»)1959 - «Пушнер веник» («Крапивный веник», юмористическая программа)1957 - Первый концерт Г. Титова по телевидению1967 - «На земле Алнашской»1967 - Поет Г. Титов1970 - «Песни полей»1971 - «Мы любим петь»1977 - «Усьтӥське катанчи»1979 - «Вордӥськем шаермес кырзась»1980 - Концерт «Удмуртские мелодии».- Это «золотой фонд» удмуртской культуры. Многих из артистов, чьи голоса, роли запечатлены на записях, уже нет с нами. Но искусство должно жить среди народа с тем, чтобы мы не забывали свои корни и имели возможность соприкоснуться с тем удивительным периодом. Многие произведения уже стали своего рода классикой по истечении времени, - говорит Президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова.Напоминаем, история удмуртского телевидения началась с 1956 года. Тогда на Ижевской студии вышла первая передача.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ижевск занял 15 место по качеству жизни среди российских городовСпортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева выиграла золото на Кубке мира в составе сборной