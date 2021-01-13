«Комсомолка» продолжает знакомить с интересными местами родного края. На этот раз мы расскажем про Увинский район.300-ЛЕТНЯЯ СОСНАОдной из главных достопримечательностей района является Чабишурская сосна. Она находится в нескольких километрах от Увы и почти 100 километров - от Ижевска. Красивое дерево стоит здесь уже более трех сотен лет. Его высота - более 18 метров.Дерево считается местом силы - сюда приезжают молодожены, подвязывают ленты и оставляют монеты. Говорят, тем, кто хочет завести ребенка, обязательно нужно приехать к сосне, а потом переночевать в рощице рядом и тогда желание сбудется.Кстати, найти сосну можно на Яндекс.Картах.ТРОПА БАТЫРОВНа реке Изейка, в 8 км от Увы, находится деревня Узей-Тукля. Сюда стоит обязательно заехать тем, кто соскучился по приключениям - гостей встретит интерактивная театрализованная программа. Желающие пройдут по тропе батыров - прогуляются по лесу, научатся стрелять из лука и метать копья, а еще - встретятся с Обыдой, лесной бабушкой. Стоить лесное приключение будет 300 рублей на человека.ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗБАА вот в Новом Мултае гости могут посетить этнографическую избу - поучаствовать в мастер-классах, познакомиться с крестьянским бытом и даже пообедать. Находится она на улице Советская, 1а, в местном доме культуры.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Команда из Ижевска разрабатывает проект по обновлению транспорта в «Сколково»Карта распространения коронавируса на 13 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших