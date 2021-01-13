По данным регионального оперштаба на утро 13 января, коронавирусом заразились еще 192 жителя Удмуртии. В числе заболевших 10 детей до 14 лет и 39 пенсионеров.Трое пациентов скончались от болезни. Это двое мужчин 64 и 73 лет. И еще одна женщина в возрасте 75 лет. При этом за последние сутки выздоровели и были выписаны 189 человек.За все время в Удмуртии провели уже 768 298 тестов на COVID-19. Из них за последние сутки сделали 2 404 исследования.Расскажем о статистике по районам:Ижевск - 10 858Воткинск - 977Глазов - 1 112Можга - 1 072Сарапул - 780Завьяловский район - 1 231Алнашский район - 520Балезинский район - 353Вавожский район - 200Воткинский район - 254Глазовский район - 180Граховский район - 147Дебесский район - 164Игринский район - 425Камбарский район - 167Каракулинский район - 184Кезский район - 234Кизнерский район - 258Киясовский район - 165Красногорский район - 272Малопургинский район - 328Можгинский район - 255Сарапульский район - 260Селтинский район - 212Сюмсинский район - 165Увинский район - 566Шарканский район - 338Юкаменский район - 187Якшур-Бодьинский район - 288Ярский район - 184К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Фотофакт: ДТП с участием общественного транспорта произошли в праздничные дни в Ижевске7 850 комплектов лекарств от COVID-19 получили пациенты в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.