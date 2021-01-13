11 января 2021 года команда из Ижевска отправилась в «Сколково» для участия в очном модуле «Транспортная система города», организованном государственной корпорацией развития. В состав команды городов-участников должны входить мэр, его заместители, представители властных структур регионов и, конечно, специалисты в области градостроительной и архитектурной политики. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.Там команды будут разрабатывать проекты по улучшению транспортной инфраструктуры своих городов. Для этого им предлагается провести анализ существующих стратегий развития, а затем выявить запрос на новые транспортные решения.Участники научатся грамотно организовывать общественное пространство, в том числе и обустраивать велосипедные и пешеходные дорожки. А также обучатся организации улично-дорожной сети и управлению трафиком. Для этого будут организованы лекции с мировыми спикерами в области транспорта и градостроительства.Кроме команды из Ижевска, участие в проекте принимают еще 39 команд из разных городов России.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Сгорел дом многодетной семьи: в Удмуртии организовали сбор средств и одежды10 детей заразились коронавирусом в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.