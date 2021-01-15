Первые за год очные детские соревнования по быстрым шахматам и блицу совсем скоро начнутся в Удмуртии! С 19 по 24 января учащиеся из сел со всей страны приедут в Дебесы, чтобы побороться за звание лучших. «Комсомолка» узнали, насколько трудно организовать соревнования в период пандемии и почему детям и родителям не стоит бояться за своё здоровье?Почему Дебесы?Новый год начнется с новых крупных шахматных соревнований. Как и в прошлом году, Всероссийские сельские игры по быстрым шахматам и блицу пройдет в удмуртском селе Дебесы. Более 150 участников (и заявки ещё обрабатываются) приедут со всех уголков страны, чтобы показать и доказать своё мастерство. География обширная — 13 регионов на данный момент подтвердили участие. Это Коми, Калмыкия, Татарстан, Мордовия, Пермский край, Астрахань. Лидером, конечно, становится Удмуртия — учащиеся из 12 муниципальных образований региона уже готовы встретиться с соперниками лицом к лицу.Пять дней команды будут находиться на территории местного политехникума. Место выбрано не случайно. Дебесский политехникум — единственное учебное заведение в стране, где готовят будущих преподавателей шахмат на уровне специалистов. Студенты, окончившие учреждение, получают диплом как педагоги дисциплины. Как рассказывает исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин, у организаторов огромный опыт проведения не только республиканских, но и всероссийских соревнований.— В прошлом году всем участникам и гостям мероприятие понравилось. Представители Федерации шахмат России даже сказали, что мы подняли планку проведения и теперь хуже уже нельзя, — смеется Александр Ватлин.Соревнования пройдут по швейцарской системе. Среди участников — команды из пяти человек: четверо учащихся (среди них должна быть как минимум одна девушка) и один тренер. Игроки команды между собой не будут пересекаться. Турниры пройдут по швейцарской системе: быстрые шахматы — 9 туров по 10 минут и трехминутный блиц в 11 туров.Генеральный партнер соревнований — Корпорация «Центр», которая уже не первый год занимается поддержкой развития детского шахматного спорта.— Мы первыми из спортивных федераций республики запустили онлайн-мероприятия, в частности, сертифицированные онлайн-соревнования всероссийского уровня по шахматам - Кубок Корпорации “Центр”. Несмотря на пандемию, в состязаниях приняли участие более 350 человек из 34 регионов! Это был важный шаг и отличный результат в тех условиях. Мы рады, что сейчас у детей появилась возможность встретиться с соперником очно, увидеть уровень подготовки других игроков и получить бесценный опыт. И именно благодаря помощи Корпорации Центр мы в принципе можем говорить о таком высоком уровне организации соревнований - всероссийские, — комментирует Анастасия Власова, вице-президент шахматной федерации Удмуртии.Максимальная безопасность для участниковРазрешение о проведении детских всероссийских соревнований получили лишь в конце декабря, но несмотря на это, Федерация шахмат Удмуртии уже готова принять всех участников, соблюдая максимальные меры предосторожности. Как уверил Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский и исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин — ни родителям, ни тренерам переживать не о чем. На мероприятии будут соблюдены все противоэпидемические меры, чтобы максимально обезопасить гостей.— Главная сложность — это разрешить участие детей. И мы приняли все меры безопасности, чтобы приезжие ребята не чувствовали опасности. Шахматы — не самый контактный вид спорта и вероятность заболеть значительно меньше, чем на соревнованиях по гимнастике, где есть непосредственный контакт, — поясняет Министр спорта Александр Варшавский.Разъяснения о возможности проведение детский соревнований не так давно дал и Минспорт России. Кроме основных требований Роспотребнадзора о масочном режиме, на территории будут также измерять температуру как в местах проживания, так и во время самих соревнований. Рассадка во время игр будет с соблюдением социальной дистанции, а все поверхности обработаны антисептическими средствами. Все участники, в том числе и тренеры, обязаны будут предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19. Все дополнительные мероприятия — открытие, конкурсы, концерты — будут проходить на улице, чтобы избежать толпы в закрытом пространстве.Кстати, те, кто не смогут лично присутствовать на турнире, например, родственники, друзья, родители, смогут посмотреть трансляцию с двух главных событий соревнований — открытие и закрытие — онлайн в группах в “Вконтакте” “Я люблю Ижевск” и Федерации шахмат Удмуртской республики.Что ещё подготовили для участников?Помимо основной программы турниров, как и в прошлом году, детям будет чем заняться в вечернее время. Местный отдел культуры предлагает детям показать свои творческие способности и поэтому организовывает во время соревнований фестиваль «Эстафета искусств». Еще участников ждут вокальные и танцевальные конкурсы. Кроме того, есть шанс показать свои умения и мастерам прикладных искусств и будущим фотографам.По желанию для гостей и участников соревнований проводятся ознакомительные пешие экскурсии по селу: экскурсоводы покажут парк культуры и отдыха «Чупчипал», «Нулевой километр» — начало Сибирского тракта, Древо Дружбы. Кроме этого, можно приобрести абонемент на полную культурную программу, где среди активностей посещение музеев, библиотек, квесты, дискотека. Скучно не будет ни детям, ни взрослым.— В организации здорово помогает местное население. Они делают все, чтобы гостям было интересно не только за шахматной доской! В прошлом году я впервые видел, что довольные уехали все — и кто выиграл, и кто проиграл, — рассказывает Александр Ватлин.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Вторые всероссийские сельские игры по быстрым шахматам и блицу пройдут в Удмуртии- Открытие ресурсных центров, психологическое исследование и онлайн-турниры: что произошло с шахматным спортом в Удмуртии за год?- Библиотека шахматных достижений заработала в Удмуртии