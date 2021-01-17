19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Главная традиция этого празднования — купание в проруби. Несмотря на то, что ряд муниципалитетов в Удмуртии отказались от организации купелей, у жителей Ижевска такая возможность есть.Где можно будет искупаться?В Ижевске откроют два места для купания:— рядом с Центром активного отдых «Экстрим» на южной набережной;— и на Береговой, 1б возле Поисково-спасательной службы.Крещенские купания начнутся вечером 18-го и закончатся вечером 19 января. У купелей организуют теплые палатки для переодеваний. На этих точках будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, а также бригады скорой помощи.Праздник Крещения в Центрах здоровья и отдыха «Ижевские термы» и «Воткинские термы»Жителей Ижевска и Воткинска приглашают 18 января на молебен освящения Терм крещенской водой.Ижевские термыВсе начнется с освящения купели и бассейнов в 15:30 18 января, после чего желающие смогут окунуться в благодатные купели или искупаться в термальных бассейнах. Ижевские термы будут работать 18 января до 23:00. Отметим, что на территории терм есть 25 разных видов бань и саун, в которых можно будет погреться сразу после купаний.Адрес: ТРЦ Италмас, г. Ижевск ул. Автозаводская, 2АТелефон: 8 (3412) 500-485 Группа «ВКонтакте» Instagram СайтВоткинские термыТермальные бассейны начнут освящать 18 января в 18:00, после чего желающие смогут искупаться в благодатных термальных бассейнах. Воткинские термы работают ежедневно с 10:00 по 22:00. Отметим, что на территории терм есть 10 разных видов бань и саун, в которых можно будет погреться сразу после купаний.Адрес: г. Воткинск ул. Гастелло, 1Телефон: 8 (34145) 5-08-05 Группа «ВКонтакте» СайтКрещенская вода сохраняет свои свойства 7 дней, поэтому все желающие могут успеть окунуться в Ижевских и Воткинских термах до 26 января.Напоминаем, что «Ижевские термы» и «Воткинские термы» работают ежедневноПолучите благодать исцеления с 18 по 26 января!Ограничительные мерыВсе ограничительные меры, связанные с пандемией будут действовать и в крещенскую ночь:— купающиеся должны соблюдать социальную дистанцию;— в палатки для переодеваний будут запускать не более десяти человек одновременно.Это может привести к длительному ожиданию. Поэтому стоит запастись терпением и одеться потеплее.Что взять с собой- махровое полотенце- сменный комплект одежды- шапку- тапочки с нескользящей подошвой- термос с горячим чаемПравила безопасного купания1. Закаливаться начинайте заранее2. Не купайтесь, если вы болеете, или недавно перенесли болезнь3. Не употребляйте алкоголь4. Находитесь в проруби не дольше 1 минуты.5. При любом недомогании после купания незамедлительно сообщите дежурным медикам.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:18 культурных проектов из Удмуртии получили президентские грантыПродукты из Удмуртии будут экспортировать в Китай, Вьетнам и Арабские Эмираты