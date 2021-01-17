По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю. По данным, «Яндекс. Погоды», всю неделю будет идти снег. Солнце жителей Ижевска будет радовать не часто. Зато не будет морозов.Понедельник, 18 января, будет самым холодным днем недели. Температура воздуха составит -24...-24 днем, -28...-24 вечером. Будет ясно и снежно. Ветер южный, 2 метра в секунду.Во вторник, 19 января, значительно потеплеет. Однако с этого дня солнце будет прятаться от жителей города за облаками. Температура составит -19...-17 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Будет идти снег.В среду, 20 января, в Ижевске ожидается -15 днем, -18...-16 вечером. Ветер юго-западный, 1,5 метра в секунду.В четверг, 21 января, вновь будет пасмурно и снежно. Столбик термометра будет держаться на отметке -18...-16 градусов. Ветер юго-западный, 1,3 - 1,7 метров в секунду.В пятницу, 22 января, погода ничем не будет отличаться от предыдущего дня.В субботу, 23 января, утром станет холоднее обычного: температура составит -20 градусов. Однако днем, столбик термометра поднимется до привычных горожанам -16 градусов. Ветер изменит направление на восточное, скорость 2,7 метра в секунду.Последний день этой недели почти не удивит изменениями в погоде, по сравнению с предыдущими. Лишь к ночи температура с -15 градусов поднимется до -10 градусов. Будет сильный снегопад.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Жители Удмуртии смогут получить миллион рублей на развитие спортивного стартапаКарта распространения коронавируса на 17 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших