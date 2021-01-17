В Удмуртии за последние сутки зафиксировали 194 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.По данным на утро 17 января, болезнь смогли победить 190 пациентов, их выписали. К счастью, за минувшие сутки не один человек не скончался от болезни.В республике уже провели 784 077 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки сделали 3 714 тестов.Расскажем о статистике по районам:Ижевск - 11 225Воткинск - 1 018Глазов - 1 133Можга - 1 087Сарапул - 816Завьяловский район - 1 286Алнашский район - 532Балезинский район - 364Вавожский район - 202Воткинский район - 268Глазовский район - 186Граховский район - 149Дебесский район - 174Игринский район - 445Камбарский район - 172Каракулинский район - 184Кезский район - 240Кизнерский район - 261Киясовский район - 167Красногорский район - 275Малопургинский район - 334Можгинский район - 262Сарапульский район - 269Селтинский район - 229Сюмсинский район - 172Увинский район - 603Шарканский район - 343Юкаменский район - 194Якшур-Бодьинский район - 323Ярский район - 188К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Открыла казино: ижевчанку подозревают в организации азартных игр18 культурных проектов из Удмуртии получили президентские гранты