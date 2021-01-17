Пресс-служба главы и правительства сообщает, что жители Удмуртии могут принять участие в всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре». Победители получат 1 млн рублей на развитие своего проекта.Отмечается, что стартапы должны нести общественно значимую идею и вовлекать как можно больше людей в занятия спортом. Всего выберут 10 победителей, которые получат средства на развитие своего направления.- У вас спортивная школа под открытым небом? Вы тренируете по WhatsApp? Или регулярно собираете группы и проводите зарядку в парках города? Зарегистрируйте свой проект в конкурсе и у вас появится шанс выиграть 1 000 000 на развитие!, - пишут организаторы конкурса на своем официальном сайте.Кстати, подать заявку можно до 15 февраля 2021 года на сайте tyvigre.ru. Итоги конкурса станут известны в апреле 2021 года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Где в Ижевске искупаться на Крещение в 2021-м?Смерть четырех детей в авариях и троллейбус протаранивший легковушки: обзор ДТП за неделю в Удмуртии