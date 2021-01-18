Жителей Удмуртии тревожит вопрос, как скоро “британский” штамм вируса доберется до нашего региона. Напомним, что новая разновидность ковида начала распространяться еще в декабре. Ее обнаружили у россиянина, который вернулся из Соединенного Королевства. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм а 50-70% заранее других.Насколько опасен новый вид вируса, как быстро он распространяется и поможет ли от него вакцина? Все эти вопросы мы задали клиническому фармакологу, кандидату медицинских наук Кондрахину Андрею Петровичу.В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ НОВОГО ШТАММА?По словам специалиста, само по себе появление новой разновидности вируса не является причиной для паники.- Свойство всех вирусов мутировать (изменяться, менять гены). Это нормальное их свойство для того, чтобы сохранить себя в природе, приспособиться. Так себя ведет и вирус гриппа, по этой причине готовят поливалентную вакцину (способную дать возможность организму вырабатывать антитела на большинство штаммов гриппа), - объясняет Андрей Кондрахин.На сегодняшний день известны несколько штаммов коронавирусной инфекции - это “китайский” (уханьский), “итальянский” и “британский”. Появление “британского” штамма ученые связывают с тем, что в Великобритании вирус получил свободное распространение - строгих карантинных мер предпринято не было, люди не были разобщены. Вирусу не было препятствий для циркуляции. По этой причине он оставался активным по сравнению с другим миром, где был объявлен локдаун.Вместе с тем, отмечает ученый, нельзя сказать, что заражение именно этим штаммом протекает тяжелее, чем предыдущими. Также, утверждает он, вакцина от существующих видов коронавируса активна и в отношении нового.- Согласно данным Британских ученых, “британский” штамм не утяжеляет течение болезни и не увеличивает смертность. Сохраняется чувствительность иммунитета после вакцинации. А значит и при его активности больше людей болеть и умирать именно от него не будет.ДОБЕРЕТСЯ ЛИ ДО НАС?Учитывая, что сообщение с Великобританией до конца 2020 года было открыто, многие россияне, в том числе, и жители Удмуртии, посетили эту страну.За прошедший год по данным только одного визового центра, в котором оформлял визу один из наших читателей, из Удмуртии в Великобританию выезжало 12 человек. Принимая во внимание, что таких центров много, можно говорить о достаточно большом числе жителей региона, выезжавших в Великобританию за последнее время.- Меня не может не тревожить ситуация с распространением нового вида коронавируса, который обнаружен в Великобритании. Только среди моих знакомых шесть человек за последние полгода выезжали в Англию, а значит, могли завезти этот вирус, - делится опасениями Евгения, пользователь соцсетей.По заявлению ВОЗ новый штамм вируса обладает большей вирулентностью - то есть, более заразен. Вызывает опасение, что он может быстро добраться и до нашего региона. Однако говорить об этом преждевременно. Свою эффективность в сдерживании распространения коронавируса доказали карантинные меры.- Конечно, вероятность распространения новой разновидности вируса на всей территории ЕС и России может быть высокой. Однако следует иметь в виду, что карантинные меры, которые введены в на территории РФ, гораздо более жесткие, чем в той же Англии. По этой причине остановлено сообщение с этой страной. Очень важны те меры, которые приняты в России. Они призваны не допустить быстрое распространение вируса. Высока вероятность того, что в скором времени он потеряет свои вирулентные свойства, - поясняет эксперт.А КАК ЛЕЧИТЬ?По словам Андрея Кондрахина, для пациента и лечащего врача не имеет особого значения происхождение вируса. ПЦР-тесты по-прежнему будут выявлять вирус, независимо от того, с мутацией он или нет. Не имеет значения, откуда привезен вирус, основные гены вируса сохраняются, как и прежде. Сама болезнь протекает типично. Схемы лечения, которые отработаны во всем мире, продолжают быть эффективными.- Нужно отметить, что не вирус вызывает изменения в организме, а ответ иммунной системы на вирус. А значит, не важно какой вирус и откуда, важно понимать, что иммунный ответ может быть чрезмерный. Бурное, взрывное действие иммунной системы приводит к последствиям тяжело протекающей инфекции. В большинстве случаев вирус может уже покинуть организм или погибнуть, но активность иммунной системы останется. И мы боремся уже с последствиями вызванными в организме вирусом. Схема лечения при этом не меняется, - отмечает эксперт.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Карта распространения коронавируса на 18 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших«Ижавиа» изменит свой фирменный стиль