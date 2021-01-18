Ижевские дизайнеры разработают новый стиль для авиакомпании «Ижавиа». Творцов приглашают стать участниками школы практического дизайна, которая пройдет с 29 по 31 января в Ижевске. Именно там и выберут новый дизайн для компании и аэропорта Ижевска, так пишут в их социальных сетях.- За последние два года компания совершила громадный эволюционный скачок. После того, как мы вышли на финальную стадию очень важного этапа модернизации компании - переход на современный тип воздушного судна и заключили договор лизинга первого в истории «Ижавиа» самолёта Boeing, - стала очевидна необходимость закрепить произошедшие изменения в фирменном стиле компании, - говорит Александр Синельников, генеральный директор АО «Ижавиа».Разработку фирменного стиля будет курировать Центр территориального развития Удмуртской Республики. Кстати, самые активные и талантливые участники конкурса получат бесплатные билеты на любые летние рейсы.Стоит отметить, что арт-директором школы практического дизайна станет Марк Родионов, бывший сотрудник Студии Артемия Лебедева, известного разработчика дизайнов в России.Принять участие в конкурсе может любой желающий. Достаточно только отправить свое портфолио до 28 января по ссылке https://clck.ru/So8qi.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:5 человек пострадали в ДТП в УдмуртииЕсть вопрос: когда исчезнет борщевик в Удмуртии?Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.