По данным регионального оперштаба, на утро 18 января в Удмуртии зафиксировали 193 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 9 детей и 58 пенсионеров.187 человек смогли победить болезнь и были выписаны. К счастью, за минувшие сутки никто не скончался.За минувшие сутки сделали 3 401 тест на коронавирус.Расскажем о статистике по районам:Ижевск - 11 352Воткинск - 1 018Глазов - 1 133Можга - 1 089Сарапул - 829Завьяловский район - 1 310Алнашский район - 532Балезинский район - 364Вавожский район - 210Воткинский район - 268Глазовский район - 186Граховский район - 149Дебесский район - 174Игринский район - 445Камбарский район - 176Каракулинский район - 185Кезский район - 240Кизнерский район - 261Киясовский район - 169Красногорский район - 275Малопургинский район - 336Можгинский район - 262Сарапульский район - 274Селтинский район - 229Сюмсинский район - 172Увинский район - 603Шарканский район - 343Юкаменский район - 194Якшур-Бодьинский район - 328Ярский район - 188К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Драка между молодыми людьми в кафе Ижевска закончилась смертью одного из нихФедерация парашютного спорта Удмуртии получила 3 миллиона рублей от президента РоссииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.