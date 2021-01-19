Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 января, вторник. В минувшую ночь православный мир праздновал Крещение Господне, и в нашем городе были организованы крещенские купания. О том, какие еще события произошли в городе за минувшие сутки, читайте одной строкой:Назвали самые популярные имена для детей в Удмуртии за 2020 годБорода стала причиной убийства: подозреваемого задержали в ИжевскеСтудент из Удмуртии выиграл 2 миллиона рублей на открытие «Мобильной школы робототехники»Пассажир легковушки умер от столкновения с КамАЗом в ИжевскеФедерация парашютного спорта Удмуртии получила 3 миллиона рублей от президента РоссииДрака между молодыми людьми в кафе Ижевска закончилась смертью одного из нихУченые из Ижевской сельхозакадемии выиграли президентский грант5 человек пострадали в ДТП в УдмуртииДалее с подробностями:Доберется ли новый штамм коронавируса до Удмуртии?Жителей Удмуртии тревожит вопрос, как скоро «британский» штамм вируса доберется до нашего региона. О возможности такого исхода событий рассказал клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Кондрахин Андрей Петрович. Он отметил, что в нашей стране хорошо развиты карантинные меры, в связи с чем быстрого прихода нового штамма в республику ожидать не стоит.Ремонт детских садов в 2021 годуВласти составили список объектов на 2021 год, которые были внесены в программу проекта «Большой ремонт». Несколько зданий были вычеркнуты из первоначального плана. Но при этом в список было внесено два новых объекта. Полный список учебных заведений, в которых обновят кровлю и окна, мы разместили в нашем материале.Массовая вакцинация от коронавирусаЛюбой желающий житель Удмуртии теперь может поставить бесплатную прививку от коронавируса. На прививку придется потратить около часа. Вакцинация будет проходить в несколько этапов. Записаться можно будет различными способами. Вакцина имеет ряд противопоказаний.QR-коды вместо правВ России планируют запустить эксперимент, в ходе которого водительское удостоверение может быть заменено на специальный QR-код в приложении. Сначала такую систему замены традиционных документов на цифровые введут в четырех регионах страны. В Госдуме уже одобрили эту инициативу, сообщает RT на русском.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.