23 декабря 2020 года на заседании Общественной палаты Ижевска подвели итоги проекта по реконструкции объектов социальной сферы «Большой ремонт».Так, определилось, что на 77 объектах из 101 запланированного закончен ремонт кровли. Еще в пяти учебных заведениях проводятся работы, а 10 объектов решили перенести на 2021 год. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев. Также в школах №52 и №59 в этом году проведут гарантийный ремонт. Напомним, там имущество оказалось повреждено из-за того что здания стояли со вскрытой кровлей, а на улице шли дожди.В перечень проекта на 2021 год внесли два дополнительных объекта. Ремонт пройдет в детском саду № 287 и школе №45. Получается, что всего в этом году обновятся 14 учебных заведений. Кроме этого на 17 объектах поставят новые оконные блоки.Также были определены те здания, которые были вычеркнуты из первоначального плана. Это связано с тем, что, например, в детском саду №221 ремонт уже прошел благодаря другому финансированию. Также источник финансовой поддержки изменили для школ №№ 14, 15, 29, 39, и 92 - они переданы в республиканскую собственность. А еще на трех объектах - школы № 61,63 и 65, решили не просто сделать капитальный ремонт, а заняться реновацией зданий.- Аукционы заменены на конкурсы, с тем чтобы главным критерием была не цена а объемы работы, предметы работы и качество работы, - пояснил глава города. - Скорректировали принципы распределения объектов по лотам - это разделение школ и детских садов, а также деление по районам. Важный момент, которому мы уделяем внимание и будем уделять внимание впредь - это усиление технического надзора за стройкой.За состоянием зданий, в которых располагаются учебные заведения, постоянно следят глава города и Общественная палата Ижевска. Так, летом 2020 года, они отправились на очередные проверки и выявили ряд нарушений в сроках и качестве ремонтных работ на нескольких объектах. Так, например, в школе №85 обнаружили протечки, хотя ремонту там не было еще и года. А на ремонт школы №5 пришлось привлекать средства из городского бюджета.- Со своей стороны мы также продолжим осуществлять общественный контроль за ходом ведения работ, - отмечает председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова. - В течение 2021 года мы планируем объехать те объекты, по которым были обнаружены нарушения в проектном решении. Таких объектов 36.. Кроме того, мы запросим у Администрации Ижевска и Горстроя всю документацию по выявленным протечкам и проведенном гарантийном ремонте с указанием плательщиков за ремонтные работы. Мы считаем, что подрядные организации, к которым в 2019-2020 годах имелись замечания по срокам и качеству выполненных работ не следует допускать к участию в конкурсе. Кроме того, рекомендуем заранее проводить экспертную оценку проектных решений и привлекать к ответственности исполнителей, как в случае с ошибками в проекте, по которым сделано 36 объектов. Также хотелось бы отметить важность четкого соблюдения графика работ, с чем были проблемы у многих подрядчиков. Для того чтобы оптимально выстроить этот график и позволить подрядчикам зайти на объекты вовремя, целесообразно запускать конкурсную документацию раньше, чем это было сделано в 2019-2020 гг.В итоге в список для реализации проекта «Большой ремонт» на 2019-2020 гг. вошли 99 учебных заведений. Так, в 51 детском саду и 48 школах отремонтируют кровлю и установят новые оконные блоки.В 2019 году были выполнены работы по ремонту кровель:- В 32 детских садах (№№ 5, 14, 18, 24, 37,51, 54, 58, 60,135, 153, 161, 170, 180, 193,194 (I корпус), 196, 209, 212, 219, 222, 223, 226, 229, 230, 235, 248 (I корпус), 253, 258, 260, 269, 291);- В семи зданиях шести школ (частично - школы №№ 52, 59; в полном объеме - школы №№ ,5, 85, 90 (корпус 2), 97 (два корпуса).В 2020 году ремонт кровли проводился в 35 учреждениях (36 объектов):- В 28 школах №№ 6, 7, 8, 11, 17, «ИТ-Лицей № 24», 25, 28, 49, 50, 55, 58, 60,64, 67, 68 (скатная), 68 (плоская), 74, 80, 83, 85, 88, 89, 90 (1 корпус), 91, «ХЛ № 95», 97 (корпус 1), 100.- В 10 детских садах (№№ 39, 70, 129, 156, 162, 163 (2 корпус), 171, 184,242 (1 корпус), 194 (1 корпус);- По Адресной инвестиционной программе Удмуртии отремонтированы школы № 27 и № 40.В 2019 - 2020 гг. выполнены работы по замене окон:- В 38 детских садах (№№ 5, 14, 18, 22, 24, 37, 51, 54, 58, 60, 95, 106, 135, 153,161, 170, 180, 193, 194 (2 корпус), 196, 209, 212, 213, 219, 221, 222, 223, 226, 229, 230, 235, 248 (1 корпус), 253, 258, 260, 269, 281, 291);- В 22 школах №№ 6, 7, 16, 17, 24, 27, 28, 40, 49, 50, 52, 68, 74, 76, 80, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97 (два корпуса), 100.В настоящее время (по состоянию на 15 января 2021 г.) ведутся работы в 2 детских садах №№ 150, 160 ( два корпуса).В 2021 году капитальный ремонт кровли выполнят:- В детских садах №№ 22, 95, 106, 213, 281;- В школах №№ 16, 34, 69, 72,76;- Завершат ремонт кровли в школах № 52 и № 59.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Знак «Остановка запрещена» появится около кинотеатра «Россия» в ИжевскеСтудент из Удмуртии выиграл 2 миллиона рублей на открытие «Мобильной школы робототехники»