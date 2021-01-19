15 января Владимир Путин провел онлайн встречу с главой Удмуртии. Александр Бречалов рассказал об итогах 2020 года и планах на 2021-й год, а также попросил поддержать его предложение разработать индивидуальную программу развития региона. О чем еще успели пообщаться глава государства и глава республики?О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДАСвой доклад Александр Бречалов начал с рассказа о ситуации с ковидом. Он сообщил, что осенью в республике развернули дополнительно 750 коек и возобновили работу обсерваторов. Также он отметил, что в Удмуртии свободно порядка 44% коечного фонда. Проводится вакцинация от коронавируса – в первую очередь прививают медиков. Привиты более 900 человек.О РАЗВИТИИ РЕГИОНАЗатронут был вопрос развития региона до 2030 года. Так, по словам главы Удмуртии, сейчас стратегия включает в себя два варианта: консервативный (с медленным ростом) и оптимистичный. В рамках второго варианта объем собственных доходов Удмуртии в 2030 году должен составлять 132 миллиарда (для сравнения - в прошлом году был 61 миллиард). Однако для реализации запланированных проектов необходимы средства.- Я разговаривал на эту тему с Максимом Орешкиным (советник президента РФ — прим. ред.) он разделяет позицию, что нужна индивидуальная программа развития республики, которая должна быть разработана совместно с правительством, - отметил Александр Бречалов.Глава региона также отметил, что Удмуртия в краткосрочной перспективе может показать более интенсивный рост, чем сейчас. Необходимо лишь помочь ей реализовать инвестиционные проекты.Владимир Путин план развития республики одобрил.- Доработайте, пожалуйста, в администрации и в правительстве, - отметил глава государства.ОБ АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕПрезидент обратил внимание, что аварийного жилья в Удмуртии меньше, чем в среднем по стране - с каждым годом его строят все больше. Однако, отметил Владимир Владимирович, за этим показателем важно следить, чтоб не происходил неконтролируемый рост.О БЕЗРАБОТИЦЕПрезидент России попросил держать на контроле уровень безработицы - так, в нашем региона он составляет 6,9% (в среднем по стране - 6,3%).О ВЫПУСКЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИЗатронули во время встречи и вопросы диверсификации оборонных предприятий. Владимир Путин отметил, что темпы освоения гражданской продукции представителями ОПК в республике недостаточны. Он попросил главу республики связаться с руководителями предприятий и обсудить этот вопрос.- У них есть свои внутренние проблемы, связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью, связанные с тем, что у них оборотные средства недостаточны и так далее. Имнаверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве РФ, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят, - обратился президент к Александру Бречалову.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Береста и сосновый корень из Удмуртии экспортируются в 6 стран мираЕсть вопрос: почему отключается светофор на перекрестке улиц Удмуртская-Кирова в Ижевске?