В 2020 году из Удмуртии экспортировано 288 кг бересты и соснового корня в 6 стран мира. Продукцию продавали в Японию, Южную Корею, Нидерланды, Данию, Новую Зеландию и Великобританию. Причем большая часть отправлена именно в Японию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии.Кстати, бересту и сосновый корень заготавливали в Завьяловском районе.Сотрудники ведомства проводили досмотр продукции. Она отправлялась на анализ в Службу ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория». Там после всех исследований бересты и соснового корня владелец получил разрешение на экспорт, ему также выдали фитосанитарные сертификаты.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В Ижевске освятили воду на родникахЕсть вопрос: почему отключается светофор на перекрестке улиц Удмуртская - Кирова в Ижевске?Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.