Жители Ижевска в социальных сетях были обеспокоены отключением светофора на перекрестке улиц Удмуртская - Кирова. За неделю это случилось дважды -12 и 18 января. Однако работа объекта оперативно восстанавливалась рабочими подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В ведомстве объясняют, что причина перебоев - отключение автоматической системы работы светофора из-за сильных морозов.В связи с этим приняли решение заменить электрические узлы светофора, ведь они находились в эксплуатации больше 10 лет. Работы проводились накануне, 18 января.- Муниципалитет приносит горожанам извинения за доставленные неудобства, - также пишут в сообщении.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Курил в подъезде и решил дать взятку: молодой ижевчанин предстанет перед судомЛьготная стерилизация для собак и кошек организована в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.