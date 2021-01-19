В столице Удмуртии случилось странное убийство. Вечером 17 января 2021 года 44-летний подозреваемый позвал к себе в гости своего знакомого. Мужчины собрались, чтобы выпить алкогольные напитки.В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. Причиной разногласий стал новый имидж знакомого подозреваемого. Мужчина отпустил бороду, которая не понравилась 44-летнему ижевчанину. Он решил выразить свое недовольство взяв в руки нож и воткнул его в грудь своего знакомого.Пострадавший через несколько часов скончался в больнице от полученного ранения, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.Сейчас злоумышленника задержали. В рамках уголовного расследования готовятся материалы для предъявления ему обвинений. В том числе обращение в суд для заключения его под стражу.Также сотрудники правоохранительных органов выезжали на место преступления и допрашивали свидетелей по этому делу. Сейчас назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Курил в подъезде и решил дать взятку: молодой ижевчанин предстанет перед судомЛегковушка врезалась в троллейбус в Ижевске: пассажиры получили травмы