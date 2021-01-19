Утром 18 января напротив дома №8 по ул. Промышленная в Ижевске автомобиль «Лада-Гранта» врезался в троллейбус «ЗиУ-682», который следовал по маршруту №4. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.18-летний водитель легковушки выезжал на главную дорогу со второстепенной. В этот момент произошло столкновение с общественным транспортом, за рулем которого находился 24-летний молодой человек.В аварии пострадали два пассажира троллейбуса.На левом крыле машины «Лада-Гранта» образовались вмятины, поврежден багажник.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Береста и сосновый корень из Удмуртии экспортируются в 6 стран мираКурил в подъезде и решил дать взятку: молодой ижевчанин предстанет перед судомСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.