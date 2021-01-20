Испытано на себе: реально ли записаться на прививку от коронавируса в Ижевске Фото: pixabay.com

18 января в Удмуртии началась массовая вакцинация от Covid-19. Об этом заявил республиканский Оперштаб. Желающие поставить прививку, могут сделать это тремя способами – на портале Госуслуг, по телефону Горячей линии, либо позвонив в поликлинику.

Наш журналист Евгения Головкова попробовала все три способа записи. Получилось или нет – рассказываем.

ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ COVID-19

Первый способ записаться – позвонить по телефону горячей линии Covid-19 по номеру 8-800-100-24-47. Дозвониться удалось быстро, ответил приятный женский голос. Мне вежливо объяснили, что, к сожалению, записаться на прививку в настоящий момент можно только через портал Госуслуг.

- На сегодняшний день в республике недостаточно вакцин. Поэтому номерки, которые появляются на портале, быстро заканчиваются. Большая партия вакцины ожидается 1 февраля. Тогда номерков будет больше, и вы свободно сможете записаться на прививку, - пояснила мне специалист.

ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Следующим в моем списке стоял портал Госуслуг. Найти там запись на прививку оказалось несложно. Для начала я зашла на портал.

Заходим на сайт Госуслуг Фото: скриншот

После – выбрала услугу «Запись к врачу».

В поисковой строке набираем «запись к врачу» Фото: скриншот

Нажимаем на кнопку «записаться» Фото: скриншот

В форме выбираем вариант записи «мне» Фото: скриншот

В карточке услуги выбрала поликлинику, должность врача «вакцинация от covid-19», «кабинет вакцинации от Covid».

Вводим свои данные Фото: скриншот

А вот выбрать дату и время приема у меня не получилось. Портал ответил, что свободных номерков для записи на ближайшие 14 дней нет.

В строке медицинская услуга выбираем «вакцинация от covid-19», в строке «выбор врача» выбираем «кабинет вакцинации от covid-19» Фото: скриншот

Несколько раз повторив попытку, я перешла к третьему способу записи.

ЧЕРЕЗ РЕГИСТРАТУРУ ПОЛИКЛИНИКИ

На удачу я набрала номер регистратуры своей поликлиники. Надежды, что получится записаться таким образом, у меня практически не было. По моему опыту, запись по телефону - история долгая и сложная. Однако на вопрос, можно ли записаться на вакцинацию, мне ответили утвердительно!

Все, что от меня потребовалось – это назвать свои данные (ФИО, дату рождения и номер телефона). Кроме того, сотрудница поликлиники поинтересовалась, есть ли у меня хронические заболевания. После выяснения этих вопросов мне сказали, что я внесена в список. Накануне прививки мне должны позвонить и пригласить прийти к определенному времени. Две минуты разговора по телефону - и я записана на вакцинацию!

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем, по словам специалистов, скоро все неполадки в работе системы будут устранены.

- Пока работаем в тестовом режиме – услуга новая, и нужно какое-то время, чтобы все настроить, - пояснили нам позже в республиканском Минздраве. - Желающих записаться очень много – 140 человек уже записались через Госуслуги. Однако в связи с тем, что не так много номерков выделено, возникают сбои в работе системы. Поэтому мы просим пациентов оставлять заявки в регистратурах больниц или в консультационном центре. И немного подождать – скоро все неполадки будут устранены.

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