В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось ещё 190 человек, сообщает оперштаб региона. Среди заразившихся 19 детей и 42 пенсионера.При это 191 пациент смог победить болезнь и был выписан. К счастью, по данным на 20 января, за прошедшие сутки не скончался ни один житель республики.За все время пандемии зарегистрировали уже 23 838 случаев заболевания коронавирусом. 19 973 пациента выздоровели и были выписаны, а 321 случай закончился летальным исходом.Всего на 20 января уже сделали 791 945 тестов. 1 886 исследований провели только за последние сутки.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Подросток из центра социальной реабилитации пропал в ИжевскеЖителя Узбекистана заключили под стражу за смертельное ДТП в Удмуртии