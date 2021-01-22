«Борьба очень серьезная»: в Удмуртии проходят Всероссийские сельские турниры по быстрым шахматам и блицу

Итоги первой половины Всероссийских соревнований в Удмуртии уже известны Фото: Сергей Суворов

20 января состоялось торжественное открытие уже вторых Всероссийских сельских турниров по быстрым шахматам и блицу среди школьников. На пять дней село Дебесы стало центром детского шахматного спорта всей страны.

156 УЧАСТНИКОВ ИЗ 10 РЕГИОНОВ РОССИИ

Турниры среди ребят из сел - это первые очные шахматные соревнование с марта 2020-го года. 156 учащихся из 10 регионов страны приехали к нам в Удмуртию, чтобы побороться за кубок Федерации шахмат России. Среди участников - гости из Марий Эл, Коми, Башкортостана, Татарстана. Шахматную честь Удмуртии представляют 102 человека из 12 населенных пунктов!

Торжественное открытие прошло на улице в связи с эпидемиологической обстановкой Фото: Сергей Суворов

- Несмотря на сложное время, соревнования проводятся второй раз и это становится уже традицией. Поэтому я очень рад этому и всячески приветствую, что у нас находятся те люди, которые вкладывают максимум усилий, свое сердце, душу именно в такие мероприятия, особенно детские, - отметил председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Госсовета Удмуртии Иван Черезов.

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ, СЕЛЬСКИЕ ШАХМАТЫ!»

- Я хотел сказать вам спасибо, что вы приехали к нам, на нашу удмуртскую землю, и пожелать вам успеха, желания бороться, чтобы несмотря на погоду, вы хорошо соревновались, хорошо пообщались, поделились опытом. В добрый путь, сельские шахматы! - дает напутственные слова для игроков Глава Дебесского района Андрей Иванов.

Подобные соревнования - это шанс для детей из отдаленных регионов России показать, на что они способны, проявить себя и вживую встретиться с соперником. Дети не сдерживают эмоций: радуются победам и не скрывают грусти, если не удалось победить. Турниры по быстрым шахматам прошли 20, 21 и 22 января. Впереди финал - он состоится 23 января. На партию дается всего 10 минут. Юные чемпионы первых игровых дней по быстрым шахматам уже известны. Сборная Башкирии стала победителем, второе место досталось шахматистам Марий Эл, третье – Татарстана.

В абсолютном первенстве среди девушек лидирует Камилла Байбурина из Башкортостана - она выиграла все 9 партий из 9. На втором месте Фируза Набиева из Татарстана и замыкает тройку чемпионов Зайнап Рахманова тоже из Татарстана.

Тройка лидеров среди юношей пока выглядит следующим образом: Михаил Шмаров из Марий Эл на первом месте, за ним идет Степан Ситников из Дебес (Удмуртия) и третье место досталось Эльвиру Фахртдинову из Башкортостана.

Кстати, по итогам первых туров учащиеся Удмуртии завоевали 12 медалей в разных возрастных категориях, в том числе 2 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Все победители получат медали и почетные грамоты, а благодаря Корпорации «Центр» подарки достанутся каждому участнику турниров.

- Борьба очень серьезная. Если кому-то не повезло в быстрых шахматах, то повезет в блице. Еще есть шанс завоевать медали. Мы надеемся и наша команда поборется за командное первенство, - комментирует исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин.

Итоги соревнований будут объявлены 23 января во время торжественного закрытия Всероссийских сельских соревнований по быстрым шахматам и блицу. Онлайн трансляцию с мероприятия можно будет увидеть в группах ВКонтакте «Я люблю Ижевск» и Федерации шахмат Удмуртской Республики.

Игры проходят по швейцарской системе Фото: Сергей Суворов

Как отметил министр спорта Удмуртии Александр Варшавский, шахматный спорт за два года получил большой рывок.

- Шахматы системно развиваются за счет создания двух ресурсных центров как в городе Ижевске, так и в этом замечательном селе Дебёсы. И благодаря вот этой системной работе у нас готовятся и преподаватели, и педагоги, и могут переквалифицироваться те люди, которые хотели бы вести шахматы как дополнительно образование и развивать шахматы как спорт. Мало того, в 2019 году нам было дано почетное право и мы провели Суперфиналы чемпионатов России по шахматам, - рассказывает Варшавский.

Несмотря на трудности, связанные с пандемией, соревнования проходят с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: социальная дистанция, масочный режим, термометрия. А торжественное открытие прошло на свежем воздухе, чтобы дети не толпились в одном закрытом помещении.

В онлайн соревнованиях всегда есть риск «читерства», поэтому проведение очных турниров очень важно Фото: Сергей Суворов

Как поясняет Александр Ватлин, для детей важно встречаться именно оффлайн, чтобы видеть соперника.

- Никакие гаджеты не заменят живое общение. Очно ты точно знаешь, что играешь с человеком, тогда как в онлайне всегда есть подозрения, будто тебя обыграли с помощью подсказки. Кроме того, очная игра - это путешествие в другой регион и возможность узнать много нового, - комментирует исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии.

ПОМИМО ШАХМАТНОЙ ДОСКИ

Культурную программу подготовили как для тренеров, так и для участников турниров. Каждый вечер у детей занят какими-нибудь мероприятиями: например, 21 января для всех провели конкурсы и игры. Как отметили организаторы, дети ходят довольные, призы получают. 22 января они поднялись на гору Байгурезь. Гости, кстати, пообещали приезжать сюда каждый год!

Насыщенную культурную и образовательную программы подготовили для каждого Фото: Сергей Суворов

Все участники соревнований могут также показать себя и в других направлениях. Помимо шахмат, для детей подготовили творческий фестиваль, где каждый показывает свои творческие навыки: фотография и прикладное мастерстве, умение петь, танцевать.

А для педагогов и тренеров сельских команд онлайн-встречу провел секретарь комиссии «Шахматы и образование» Европейского шахматного союза Александр Костьев. Он рассказал для преподавателей о современных системах преподавания не только в России, но и в Европе, продемонстрировал учебники и компьютерные программы. Участники встречи заинтересовались разработками и готовы внедрять их в свои методики - Александр Костьев пообещал отправить все необходимые материалы педагогам.

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