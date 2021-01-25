Появятся ли новый знак на Воткинском шоссе и платные парковки в Ижевске?

На радио «КП»-Ижевск» прошла традиционная прямая линия с ГИБДД Фото: Диля Ахмадишина

В начале января на радио «КП»-Ижевск» состоялась ставшая уже традиционной прямая линия с ГИБДД. В гостях станции побывали главный инженер благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Чемалтынов Марат Юрьевич и начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Ижевску Александр Иванович Филимонов. Они ответили на вопросы слушателей в прямом эфире.

- Какая статистика ДТП в новогодние праздники? Как мы пережили снегопады?

Данных ДТП было 45 случаев. При этом в республике погибли 9 человек, включая одного ребенка. Пострадали 65 взрослых и 15 детей. По городу Ижевску произошло 16 дорожно-транспортных происшествий (1 человек погиб, 23 – получили травмы).

- Как обстоит вопрос с водителями, которые сели нетрезвыми за руль? Их стало больше или меньше по сравнению с прошлым годом?

По городу Ижевску задержано более 40ка водителей в состоянии алкогольного опьянения. 16 задержанных отказались от медицинского освидетельствования, лишены прав 30 нарушителей. Цифры примерно такие же, как и в прошлом году, но немного ниже, чем в позапрошлом.

Пешеходный переход в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

- Сколько «мощностей» существует, чтобы очистить город?

Основные снегопады пришлись на новогодние праздники, 4-6 января. Дорожники работали в полную силу. В начале 2021 года очистка была обеспечена. Остановок транспорта не было.

- Были ли нарушения в работе подрядчиков?

Как таковых нарушений не было. Всё систематически отрабатывалось, в соответствии с планом. Единственное куда-то доходят позже, так как в праздники машины стояли на парковках и что-то дочищается до сих пор.

В начале 2021 года очистка от последствий снегопадов была обеспечена в полном объеме Фото: Архив «КП» в Ижевске

- Что по поводу платных парковок? Как решается вопрос?

Да, конечно, все будет, если не ошибаюсь, появится 1500 парковочных мест. Это касается центральной части, для максимальной разгрузки дороги.

- На Воткинском шоссе, поворот на СХВ со стороны города, постоянно образуется пробка. Можно ли поставить знак со второй стороны налево?

Да, это уже предлагали. Идея правильная, но, рассмотрев этот перекресток и все нюансы, мы поняли, что это сделать не получится. Были разговоры о расширении дороги. Но по нормативам, мы не можем разрешить это сделать.

- Какие строительные перспективы по строительству дорог от Удмуртской до Фруктовой?

Должны разгрузить сначала улицы Холмогорова, Фруктовая и Тарасова.

Знак запрещающий парковку Фото: Архив «КП» в Ижевске

- Когда можно будет ждать установку ограждения незаконной парковки у ресторана «Кама». Там постоянно стоят машины. Насколько это законно?

Насколько я помню, там должен был быть запрещающий знак, либо есть отдельное место парковки. Там нет пешеходного перехода и установка ограждений не предусмотрена.

- Интересует пешеходный переход по улице «Дом дружбы народов» - там достаточно интенсивное движение машин, а дети ходят в школу. Что можно сделать?

Можно рассмотреть создание искусственных неровностей, однако для начала нужно понять, возможно ли это по нормативам. Так что этот вопрос должен рассматриваться коллегиально.

Знак «Пешеходный переход» Фото: Алена Селезнева

- Можно ли сделать выезд по улице Мельничной?

Для этого нужна проектная документация, для выезда не предназначено место, так как улица Мельничная окружена частными территориями. Также необходимо проведение геологии (район «Болото»). Данный проект масштабный.

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