8 сельских населенных пунктов Удмуртии станут «Деревнями будущего» Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 8 сельских населенных пунктах Удмуртии будет реализован проект «Деревня будущего», который организовало министерство сельского хозяйства республики в рамках Года села. В этот список уже попали село Пихтовка Воткинского района и деревня Старые Быги Шарканского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сельские районы попросили подготовить планы по развитию на 2021 год. Первые встречи по обсуждению работ уже прошли на минувшей неделе. 21 и 22 января своими планами с заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгой Абрамовой поделились жители Воткинского, Шарканского, Вавожского, Граховского и Кизнерского районов.

Отмечается, что благодаря этим встречам выявились главные потребности сельских жителей: где-то нужен магазин, где-то нет Интернета, другие мечтают развивать сельский туризм. Сообщается также, что главной проблемой для местных жителей является вопрос трудоустройства и уровня заработной платы.

- Мы должны сконцентрировать все меры поддержки на развитие сельских территорий. А это, в первую очередь, экономика. Если нет экономики на селе, нет и ресурсов для развития. Таким образом, мы обеспечим и развитие производства на селе. Будут построены фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, дома культуры - задумано многое. Главная задача - сократить отток людей из села, - говорит Ольга Абрамова.

По ее словам, глава Удмуртии Александр Бречалов уже предложил увеличить финансирование отрасли на 2021 год и выделить 1,9 млрд рублей. Кроме того, уже разработали план по реконструкции сельских дорог.

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