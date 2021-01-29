Повысились цены на помидоры и мебель: инфляция в Удмуртии превысила среднероссийские показатели в 2020 году

В 2019 году инфляция в Удмуртии составляла 2,4%, а в 2018 — 3,8% Фото: pixabay.com

За 2020 год цены на потребительские товары и услуги в Удмуртии выросли на 5,2%. Этот показатель меньше, чем средний по Приволжскому федеральному округу, где он составляет 5,3%, но выше, чем по России в целом — 4,9%. Такую статистику подвел Удмурстат.

Пандемия и ослабление рубля

Эксперты утверждают, что главными причинами роста инфляции стали, конечно, пандемия и ряд других показателей: влияние разовых федеральных факторов на рынке продовольствия и ослабление рубля. После этого государство решило прийти на помощь к гражданам и ввело контрмеры, благодаря которым снизились цены на определенные категории товаров. Так в конце минувшего года было принято решение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Благодаря принятым мерам они подешевели на 8,7% и на 5,2% соответственно.

Для сравнения, в 2019 году инфляция в Удмуртии составляла 2,4%, а в 2018 — 3,8%.

Эксперты утверждают, что главной причиной роста инфляции стала пандемия Фото: pixabay.com

В лидерах – овощи

В список продуктов, цены на которые заметно взлетели в 2020 году, попали свежие огурцы и помидоры, которые подорожали на 58% и 29% соответственно. Кроме того, цены выросли на куриные яйца — на 15%, на столовую свеклу — на 9,9%, свежую белокочанную капусту — на 7,4%, репчатый лук — на 7,0%, картофель — на 5,2% и другие овощи.

Отмечается, что рост цен на овощи может быть связан с увеличением цен на импорт этих товаров из-за падения курса рубля. Об этом говорят данные отделения-национального банка по Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России.

В список продуктов, цены на которые заметно взлетели в 2020 году, попали свежие огурцы и помидоры Фото: pixabay.com

— Рост издержек производителей из-за подорожания зерна, используемого в производстве кормов, а также импортных ветеринарных препаратов и оборудования на фоне ослабления рубля привел к ускорению годового роста цен на мясопродукты, — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно данным Удмуртстата и Центрального банка, также выросли цены на мебель и бытовую технику, стройматериалы, косметику и парфюмерию. Стоит отметить, что рост стоимости мебели связан еще и с тем, что в Удмуртии действовали программы льготной ипотеки и кредитования, поэтому люди стали больше покупать новое жилье.

Из услуг, цены на которые изменились в 2020 году в республике, больше всех подорожал проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного и фирменного поездов — на 16,8% и 16,7% соответственно. Также по статистике возросли цены на билеты в театры — на 4,6%. Что, как мы уже говорили, связано в первую очередь с локдауном, который ввели из-за коронавируса.

- Ценовое давление было в значительной мере обусловлено влиянием разовых федеральных факторов на рынке продовольствия, а также произошедшим в прошлые месяцы ослаблением рубля,— отметили в ЦБ.

— Из-за весеннего локдауна многие страны не смогли полноценно завершить сельскохозяйственный сезон, в результате выросли мировые цены на некоторые категории продуктов питания, чем не преминули воспользоваться отдельные российские производители, подняв свои расценки на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, вызвало недовольство населения и обратило на себя пристальное внимание российских властей. С помощью таких контрмер, как снижение квот на экспорт и увеличение экспортных пошлин, государству удалось создать заслон росту цен на социально значимые категории товаров,— первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, есть надежда, что кризис 2020 года останется в прошлом и уже в 2021 году цены на рынке будут сбалансированы тем или иным способом.

Главная проблема в доходах

Доцент кафедры экономики и финансов ИжГТУ, член постоянной комиссии госсовета Удмуртии по бюджету Софья Широбокова заметила, что официальные цифры по инфляции и реальные, которые жители видят в магазинах, сильно разнятся.

Официальные цифры по инфляции и реальные, которые жители видят в магазинах, разнятся Фото: pixabay.com

— Для меня гораздо важнее не инфляция, а уровень доходов населения в сопоставлении с ценами. Сегодня никто не отрицает, что этот показатель падает уже как минимум три последних года. Чтобы исправить ситуацию, правительство начало сдерживать цены, и правильно поступает, но делать это надо с обязательным условием — дотацией производителей, иначе они просто обанкротятся, потому что их издержки тоже постоянно увеличиваются, например, из-за роста налогов. Когда государство поднимает НДПИ на добычу железной руды и минеральных удобрений, не удивительно, что вслед за этим поднимаются цены на новостройки и сельхозпродукцию, — подчеркнула Софья Широбокова.

Софья Широбокова видит одним из вариантов решения сложившейся проблемы возрождение в Удмуртии специального фонда продовольственных товаров. Такой существовал в республике в СССР. Фонд мог бы предотвращать резкое подорожание, которое связано с перебоями в поставках в течение месяца.

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