Девять тысяч гектаров леса планируют восстановить в Удмуртии в этом году Фото: со страницы председателя правительства Ярослава Семенова в социальных сетях

Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии на своей странице в социальных сетях поделился планами по восстановлению леса на 2021 год. Так, планируется засадить хвойными деревьями не менее 9,2 тыс. га. Он также надеется, что к 2024 году республика сможет добиться того, чтобы на каждое срубленное дерево должно быть посажено новое.

— Если буквально, то лес – это то, чем мы дышим. В Удмуртии на лесные насаждения приходится более 40% территории республики. При этом, лес – это еще и экономика. Поэтому здесь важно сохранять баланс и работать сразу во всех направлениях для его сохранения, - пишет Ярослав Семенов.

Председатель правительства рассказала и о самых ближайших планах на 2022 год.

— Наша цель – с 2022 году высаживать 20% деревьев с закрытой корневой системой. Приживаемость таких саженцев существенно выше, - рассказал председатель правительства Удмуртии.

Кстати, в минувшем году леса Удмуртии были восстановлены на 10,3 тыс. га.

Кроме того, в регионе ведутся регулярные рейды по выявлению нарушений законодательства в лесной сфере. Так в 2020 году прошло более 8 тысяч таких мероприятий, которые выявили 1340 случая нарушения законодательства. Причем 189 фактов из них – это незаконная рубка. Также за прошлый год возбудили 134 уголовных дела по выявленным нарушениям.

— Ущерб по отношению к прошлому году снизился, но все равно еще весьма существенный – 62 млн рублей. В 2019 году этот показатель был – 73 млн рублей, - сообщает Ярослав Семенов.

И, конечно, лесовосстановление. В прошлом году в Удмуртии восстановлен лес на 10,3 тыс. га. Планы на этот год – 9,2 тыс. га.

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