Первый «Тик-Ток Парк» открывается в Ижевске Фото: pixabay.com

31 января 2021 года в 11:00 на площадке ЦСДР в Летнем саду им. Горького открывается первый «Тик-Ток Парк». Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».

Проект рассчитан на молодежь в возрасте от 13 до 17 лет. Для участников организуют практические занятия и встречи с блогерами и известными людьми, музыкантами, журналистами, политиками, предпринимателями и спортсменами. Кстати, победители проекта получат ценные призы.

Уникальный «Тик-Ток Парк» станет площадкой для развития потенциала юных блогеров, а также для повышения уровня медиакомпетенций подрастающего поколения. Главной же целью организаторы видят вовлечение молодежи в разработку собственного контента и получения опыта для ведения блогов.

Отмечается, что количество мест для участников ограничено.

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