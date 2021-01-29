Есть вопрос: как преобразится эспланада Центральной площади Ижевска?

Уже 9 февраля начнут реконструкцию эспланады Центральной площади Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

Уже 9 февраля начнут реконструкцию эспланады Центральной площади Ижевска. «Комсомолка» выяснила, что появится на обновленном пространстве.

Два этапа реконструкции

Работы разделят на 2 этапа. В 2021 году займутся участком от ул.Карла Маркса до ул.Красной. В следующем – участком от ул.Красной до ул.М.Горького. Отметим, что пешеходный переход через Карла Маркса не попадает под реконструкцию, потому что он не является зоной рекреации. Соответственно, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на него не может выделяться финансирование.

– Мост — участок улично-дорожной сети, и он требует больших капитальных затрат. В связи с этим мы обратились за помощью к республике. Минтранс Удмуртии в ближайшее время выделит нам более 7 млн руб. для разработки проектно-сметной документации. Я надеюсь, к строительно-монтажным работам мы приступим в 2023 году, — прокомментировал Игорь Сальников, заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству.

Амфитеатр и горка для детей

Реконструкцию планируют начать с демонтажа старых конструкций. После – подрядчик займется ступенями и пандусом. Последний, кстати, будет в форме змейки. Все – для комфорта горожан с ограниченными возможностями здоровья, а также родителей с колясками.

Сразу после моста через ул. К. Маркса на эспланаде появится амфитеатр Фото: Центр территориального развития Удмуртии

На территории уберут аварийные деревья и посадят новые. Также здесь появятся многолетние травы и кустарники.

Но самый интересный объект, который возведут на эспланаде – это амфитеатр.

Сразу после моста через ул. К. Маркса на эспланаде появится амфитеатр Фото: Центр территориального развития Удмуртии

— Амфитеатр будет сразу за мостом через Карла Маркса. Здесь можно будет посидеть, возможно, малыши будут играть. Также на этом участке появятся полусферы и горка для детей, — говорит Алексей Зиновьев, начальник МКУ «Служба городского строительства».

Но и это еще не все. Ниже амфитеатра, на лестнице, установят арт-объект «Сириус» с подсветкой из оргстекла. В высоту он будет 4,7 м, а в оформлении используют солярный знак.

Арт-объект Сириус будет особенно красив во время заката Фото: Центр территориального развития Удмуртии

Улицу перекроют

Во время реконструкции автомобилистам нужно будет выбирать пути объезда: завозить стройматериалы будут со стороны улицы Красной.

Пешеходам тоже стоит быть внимательнее – у эспланады появится забор.

— Мы планируем начать работы с 9 февраля. Будем перекрывать эспланаду частями. Здесь располагаются два схода. Постараемся выполнить все бетонные работы сначала на одной стороне, затем закрыть вторую, и после демонтажа начнем заниматься благоустройством, — рассказал руководитель подрядной организации Дмитрий Усов.

Для пешеходов составили схему маршрутов обхода Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Работы на первом участке планируют завершить к началу осени.

А что с перголой?

Алексей Зиновьев рассказал, что у перголы появится иллюминация, а весной высадят деревья и кустарники. Здесь также планируют установить фотон.

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