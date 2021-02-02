«Ворота в будущее»: в Ижевске открыли фестиваль ледовых скульптур

IV фестиваль “Удмуртский лед” пройдет в Ижевске с 1 по 7 февраля фото: Udmurtice

1 февраля в Ижевске стартовал фестиваль ледовых скульптур «Удмуртский лед». В течение 7 дней мастера со всех уголков нашей страны и даже из-за рубежа – Узбекистана и Украины – будут бороться за победу и создавать изящные фигуры при помощи бензопилы.

Волшебство бензопилы в руках виртуоза фото: Udmurtice

Горожане смогут наблюдать за процессом: у монумента дружбы народов по взмаху бензопилы появятся фигуры «Эра водолея», «Шаги познания» и еще 10 удивительных работ скульпторов.

Кстати, в этом году фестиваль посвятили переходу Удмуртии в новое столетие. Поэтому и тематика у него соответствующая – «Ворота в будущее».

Удмуртский лед 2019 фото: Сергей Березин

7 февраля можно будет насладиться готовым результатом: откроют галерею ледяных скульптур. Главное, успеть: красота недолговечна, и при плюсовой температуре превратится в воду.

СПРАВКА

Фестиваль «Удмуртский Лед» проходит в Ижевске четвертый раз. Впервые он прошел в 2018 году и сразу же стал стал одним из самых ярких событий городской жизни.

Удмуртский лед 2019 фото: Сергей Березин

Удмуртский лед 2020 Фото: Амир Закиров

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