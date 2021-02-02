В 18 деревнях и селах Удмуртии появится интернет Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях

В 18 населенных пунктах из разных районов Удмуртии в 2021 году появится интернет и стабильная мобильная связь. Об этом на своей странице в социальных сетях накануне, 1 февраля, рассказал глава региона Александр Бречалов.

- Это значит более 7,5 тысяч жителей теперь всегда будут на связи! - пишет глава Удмуртии.

Строительство объектов связи начнется уже в апреле этого года. Кроме того, известны и населенные пункты, где появится интернет и связь. Это 12 деревень: Пихтовка, Курегово, Удмуртские Ключи, Кочишево, Лонки-Ворцы, Старая Бодья, Залесный, Новая Монья, Нижний Казес, Вортчино, Мувыр, Ляльшур и 6 сел: Новогорское, Вятское, Первомайский, Халды, Орловское, Пышкет.

Также Александр Бречалов отметил, что в 2020 году 280 социально значимых объектов республики были подключены к высокоскоростному интернету. А в этом году хотят дать доступ к всемирной сети еще 367 таким объектам.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода в Ижевске 2 февраля: снежно и пасмурно

Завершился капитальный ремонт школы № 27 в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.