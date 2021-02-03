«Осмотр трупа может длиться до шести часов»: откровения следователя из Ижевска

Кирилл Черных работает в Следственном отделе по Ленинскому району г. Ижевска. Также специалист работал в Игринском и Завьяловском районах Фото: Амир Закиров

В этом году Следственный комитет отмечает 10-летний юбилей. В честь праздника следователь по особо важным делам в отделе по Ленинскому району города Ижевска Кирилл Черных рассказал о самых сложных делах и стереотипах о работе правоохранителей.

«Неприятно стоять рядом с трупом»

Кирилл Черных работает следователем со студенческих лет. За это время он привык ко многому — например, осматривать трупы и места происшествий, где произошло убийство, или другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

— Однажды мне пришлось осматривать тело погибшего грибника в +32 градуса. Летали комары, было очень жарко. Вдобавок до места пришлось долго идти пешком, потому что к нему нельзя было проехать на машине. Осмотр места происшествия – места обнаружения трупа, если он некриминальный, длится не очень долго, около полтора часов. Если труп криминальный, то осмотр места происшествия производится более детальный, с участием ряда специалистов. Соответственно длится он по времени намного дольше, порой до шести часов. В таких ситуациях я запасаюсь водой, средством от комаров, одеваюсь по погоде: я не могу сделать работу некачественно из-за погодных условий, — делится следователь.

Следователь признается, что стоять рядом с мертвым человеком неприятно, хотя и брезгливости нет. А ведь приходится осматривать и сгоревшие, и гнилые тела. Например, однажды следователю пришлось работать с изувеченным трупом.

— Вечером рыбаки в реке Иж выловили сверток. Было похоже, что внутри свертка находится труп человека. Мы приехали, достали световую пушку, поскольку время на тот момент было ночное, выловили объект. Оказалось, что там лежит тело человека без кистей, привязанное к свертку с кирпичами. Лицо было изуродовано, — рассказывает следователь. Как ни старались следователи, обнаружить кисти так и не удалось. Зато установили и задержали убийцу.

Перед выездом на преступления следователь берет с собой чемоданчик со всем необходимым для расследования. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

За несколько дней до этого в правоохранительные органы поступило сообщение сына о пропаже своего отца, жителя одной из близлежащих к Ижевску деревень. Он подрабатывал на пилораме. Следователи опрашивали многих знакомых пропавшего, в том числе жену владельца пилорамы, жителя той же деревни. Но женщина пояснила, что не знала, где ее супруг и когда он вернется. Это показалось следователям подозрительным, и за ней установили наблюдение. Вечером она пошла в лес, в руках несла какие-то пакеты. Потом выяснилось, что в пакетах была теплая одежда и продукты питания. После получения от оперативных сотрудников данной информации, Кирилл Черных пригласил женщину в отдел и несколько часов убеждал ее сотрудничать со следствием. В конце концов, женщина, осознав, что у следствия собраны достаточные данные указывающие на ее супруга, как на лицо совершившее преступление, согласилась. Она рассказала, что ее муж действительно убил человека и уже несколько дней живет в лесу, скрываясь от сотрудников правоохранительных органов. Погода была не очень теплой: дело происходило в конце июля — начале августа.

Следователь Кирилл Черных, совместно с оперативными сотрудниками, договорились, что жена поедет к супругу и оставит в кармане телефон на громкой связи со следователем. Она должна была предложить своему супругу съездить в магазин за сигаретами и едой. Сотрудников ДПС попросили остановить машину под предлогом проверки документов. Все прошло по плану.

— Когда автомобиль остановили, мы увидели подозреваемого, который лежал на коврике между передними задними сиденьями. Он не ожидал нас увидеть. Мужчину доставили к нам в отдел, и жена очень долго уговаривала его дать показания, — рассказывает Кирилл Черных.

Этот прибор помогает обнаружить скрытые видеокамеры. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

Оказалось, что владелец пилорамы и погибший выпивали у подозреваемого в предбаннике. Они поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил собутыльника кирпичом в голову. На следующий день мужчина рассказал обо всем жене. Они вместе отмыли предбанник. Убийца изуродовал лицо и отрубил кисти рук пострадавшему, чтобы его не узнали. Для большей надежности он привязал тело к мешку с кирпичами и выкинул в реку Иж. Туда же он сбросил кисти, которые найти не удалось. Впрочем, собранных доказательств хватило, чтобы дать убийце, в полном объеме признавшему свою вину в совершенном преступлении, срок 9 лет лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии строго режима.

Провел на работе Новый год

У следователей бывают дежурства — дни, когда их могут вызвать на отработку происшествия. В любой момент такого следователя могут вызвать на работу. Звонки могут поступать в любое время, как в три часа ночи, так и в пять утра. Нередко поздно вечером или в ночное время звонят родители пропавших детей, которые днем ушли гулять и не вовремя не вернулись домой. К счастью их обычно всегда находят. Они либо остаются у приятелей, либо гуляют на улице. Но следователи все равно сразу же выезжают на такие вызовы, и по результатам проведенных проверок по данным сообщениям проводят профилактическую работу с родителями и с детьми.

— Родители несовершеннолетних детей — это люди, которые переживают больше всего. Мы их успокаиваем, разъясняем, что следователь, это лицо, которое стоит на защите прав потерпевших, и искренне хочет помочь. Когда человек видит, что следователь открыт с ним и действительно хочет ему помочь в его беде, то в большинстве случаев между следователем и таким потерпевшим сразу же налаживается контакт, — говорит Кирилл Черных.

А однажды следователю пришлось выехать на работу под новогоднее выступление президента.

— Я только-только приехал от родителей: ездил их поздравлять. Стоял, слушал Путина, как мне вдруг позвонили и вызвали на работу. Вернулся домой я только вечером второго января — рассказывает Кирилл Черных.

В чемоданчике следователя можно найти обыденные вещи. Например, с помощью ватных палочек следователи берут буккальный эпителий для экспертизы Фото: Анастасия Захарова

Тогда следователям вместе с оперативными подразделениями МВД по Удмуртской Республике пришлось работать над убийством таксиста. Двое молодых людей из деревни Женвай в Завьяловском районе 30 декабря решили поехать к друзьям. Денег не было, поэтому они сговорились вызвать такси и убить водителя. Один заготовил удавку, второй нож. Подъезжая к деревне Средний Постол, один злоумышленник накинул удавку на шею таксиста сзади, а другой нанес ему множество ударов отверткой в область грудной клетки потерпевшего. Инструмент-отвертка лежала между водительским и пассажирским сиденьем в автомобиле потерпевшего. Тело положили в багажник, и молодые люди отправились к друзьям. Труп выбросили на обочине дороги у границы Завьяловского и Увинского районов.

Родные заявили о пропаже таксиста. Его машину объявили в розыск. А злоумышленники в новогоднюю ночь заехали на автозаправку в состоянии алкогольного опьянения. Кассирша обратилась в полицию, и те узнали машину в розыске. Практически двое суток следователи допрашивали подозреваемых, свидетелей, родственников потерпевшего, назначали экспертизы, осматривали место убийства, место обнаружения трупа, автомобиль, потерпевшего.

— У нас в машинах лежат вещи на все случаи жизни: валенки зимой, резиновые сапоги летом, форма для разных погодных условий. Нам это все выдают. Погодные условия не должны влиять на качество проведения следственных действий. Если мерзнешь и торопишься, можешь упустить многие значимые моменты, которые уже потом не восполнить, — поясняет Кирилл Черных.

В фольгу следователи запаковывают материалы для запаховой экспертизы Фото: Анастасия Захарова

«Радует, что мы помогаем людям»

Подобные истории случаются часто. Следователи могут выехать на работу в пять утра, если произошел пожар. Постоянно приходится задерживаться на работе.

— У следователя мало времени на личную жизнь, на общение с друзьями. Ты большую часть времени проводишь на работе. Тебя всегда сопровождают дела, судьбы людей, с которыми ты общаешься ежедневно. Это все надо переживать. Тут сложно адаптироваться после гражданской жизни и студенческих лет. Но если ты проработал первый год, то дальше уже работается легче — говорит следователь.

При этом Кирилл Черных очень любит свою работу. Больше всего радует, когда каждое расследованное дело доходит до обвинительного приговора, виновные лица несут ответственность и восстанавливаются нарушенные права потерпевших.

- Например, благодарят работники организаций, которые обращались с вопросами о невыплате им заработной платы. Помню, как после осуждения судом виновных лиц, приходили родственники молодого человека, которого убили в Малой Пурге, и говорили нам «спасибо» за нашу работу и привлечение всех виновных лиц к ответственности, — рассказывает следователь.

Об этом деле мы уже писали. Тогда компания молодых людей жестоко расправилась с местным жителем Александром (имя изменено - прим. ред.). Мужчина в тот день поссорился с женой, и он бесцельно гулял по городу и выпивал. На Центральной площади Малой Пурги он подсел к компании ребят, среди которых были несовершеннолетние. Между ними произошел конфликт, и молодые люди избили мужчину. Драка произошла по инициативе 19-летнего парня из Агрыза. По словам следователя, молодой человек жил по воровским понятиям. Для остальных в компании он был примером для подражания. После драки двое несовершеннолетних ушли, а заводила достал нож и предложил добить молодого человека.

Лейкопластырь следователи используют для упаковки материалов на экспертиу Фото: Анастасия Захарова

— Утром мимо места происшествия проходила другая компания. Увидели труп, испугались, позвонили в полицию. В тот день нас подняли в четыре утра. Отрабатывали камеры с записей видеонаблюдения, хотя на самом месте преступления их не было. Помогли местные жители: они узнали одного из подростков по рюкзаку, — говорит Кирилл Черных.

Сейчас дело уже рассмотрел Верховный суд Удмуртии. Убийцам дали от 5 до 13 лет лишения свободы в различных исправительных учреждениях. Также с двух подсудимых взыщут 1 млн рублей компенсации в качестве морального вреда.

Блиц

— Угрожали ли вам?

— Угроз никогда не было ни от обвиняемых, ни от их родственников, я работая с людьми, всегда стараюсь избегать конфликтных ситуации и уважительно относиться ко всем участникам уголовного дела.

— Каким было ваше первое дело?

— Это случилось в мае в 2012 году. Двое жителей в Игринском районе не «поделили» соседку. Они поссорились в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего один ударил другого ножом, от полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемого сразу же задержали. Я тогда был молодым и неопытным следователем, хотя до этого несколько лет работал в качестве общественного помощника следователя. Но когда ты становишься следователем, на тебя ложится огромный груз ответственности. Это дело запомнилось тем, что постоянно приходилось переделывать процессуальные документы, в которых я допускал ошибки при их составлении. Я приносил бумаги руководителю, он все перечеркивал, и я составлял документы заново. Первые годы работы в должности следователя были для меня хорошей школой следственной практики, за что я благодарен своему первому руководителю – Максимову Юрию Александровичу.

— Бывает ли, что вы или потерпевшие недовольны приговором?

— Порой приходят люди и просят чуть ли не расстрелять обидчика. Некоторые спрашивают, почему нет смертной казни. Конечно, порой возмущаются, что дали маленький срок. Тогда я открываю статью и говорю, какое максимальное наказание предусмотрено за преступление. Я объясняю потерпевшему, что мы сделали все, что в наших силах, а окончательное решение уже принимает суд. Каждое дело «пропускаешь» через себя, переживаешь. Если совершены преступления в отношении детей, хочется, чтобы дали максимальное наказание. Но я все мы понимаем, что наказание определяет суд, и поэтому, расследуя каждое дело, мы собираем все возможные доказательства причастности лица к инкриминируемому ему преступлению, чтобы у суда не было никаких сомнений о виновности лица.

— Какие дела самые сложные?

— Коррупционные и экономические. В общеуголовных вести дела проще, потому что эти преступления совершают простые люди. Они признают вину, сотрудничают со следствием. Коррупционные и экономические преступления совершают более грамотные люди. Они скрывают документы, нанимают защитников, которые препятствуют нашей работе. В таких делах мы изымаем огромное количество документов. И только на изучение коробки с документами формата А4 может уйти неделя.

— Хотелось ли вам когда-нибудь уйти с этой работы?

— Мыслей уйти не было. Но первое время я не мог себя переформатировать. Я работал три года общественным помощником, видел эту работу и переживал, что у меня может не получиться. Я боялся, что могу подвести товарищей, руководителя. А уволиться никогда не хотелось.

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