Ижевчанка о браке с немцем: «Если бы папа узнал о моих слезах, силой вывез бы из Германии»

Ижевчанка долго не могла привыкнуть к жизни в Германии. Фото: pixabay

София (имя изменено, - прим. ред.) работала преподавателем английского языка в крупной компании в Ижевске. Всегда хотела уехать жить за границу, чтобы полностью погрузиться в другую, но очень любимую ею языковую среду. Но это было лишь мечтой. О том, как она встретила своего Ника и оказалась в Германии, расскажет «Комсомолка» в проекте «Замуж за рубеж».

Банальный курортный роман?

Они познакомились в Египте. София со своим другом приехала на отдых, а Ник – со своей подругой. Они жили в одном отеле. Парень сразу привлек внимание ижевчанки.

- Он невероятно высокий – рост 2.03 метра. И от него не понятно, чего ждать в следующую минуту. То он задумчивый мыслитель, то философ, с которым можно разговаривать на абсолютно любые темы, то балагур. Я заинтересовалась им. Узнала, что с девушкой, с которой он приехал, его связывала только дружба. Как, впрочем, и меня с тем, с кем я отдыхала.

И у них закрутился курортный роман – ночные дискотеки, поцелуи при луне, но ничего большего. Девушка понимала, это всего лишь мимолетное увлечение. На прощание они все-таки обменялись контактами. И начали переписываться. Говорили о том, как живется в разных странах, о делах. И постепенно их переписка стала для Софии нечто большим.

София и Ник познакомили на море. Фото: pixabay

- Я поняла, что жду его сообщений. Что часто захожу на его страничку, рассматриваю фотографии. Я стала грустить по нему. И поступила, как поступают иногда все женщины – неожиданно. Я полностью прекратила наше с ним общение. Нет, не удалила его из друзей. Но вообще никак не реагировала на него. Просто запретила себе о нем думать.

Сумасшедшее предложение

Девушка полностью ушла в работу, стала еще чаще встречаться со своими друзьями в Ижевске, чтобы забыть немца.

- Где-то через месяца два раздается телефонный звонок с неизвестного номера. Отвечаю. А на том конце до боли знакомый голос Ника, который кричит что в Москве, что не знает, куда ехать, но очень хочет меня увидеть. По счастливой случайности я как раз гостила в столице у своих родителей. Пришлось уж поехать встречать моего иностранца, - улыбается София.

В аэропорту Ник признался ей в любви и прямо там же, сразу предложил стать его женой. Сердце девушки вздрогнуло... Она согласилась.

Родители оцепенели

Сказать, что родители Софии были в шоке от решения ребят пожениться, это ничего не сказать.

- Они оцепенели. Они даже сказать ничего не могли, - вспоминает София. - Они говорили мне: «Доча, опомнись, ты виделась с ним всего несколько раз!». А я молчала и улыбалась, ведь я полюбила его уже давно.

Противиться решению дочки они не стали, но и особой радости не испытывали. А вот мама Ника сразу приняла девушку, как родную. Сейчас они редко видятся – все из-за пандемии по коронавирусу, но часто созваниваются по видеосвязи.

- Только где-то через год родители свыклись с мыслью о том, что Ник – мой муж. Сейчас подшучивают над нашей быстрой свадьбой и предлагают устроить пышное торжество, чтобы приехали все родственники и отметили, «как надо».

Чтобы девушка не грустила, немец устроил ей шикарное путешествие. Фото: pixabay

Молниеносная свадьба

Да, свадьба на самом деле получилась скомканной, признается София. Готовились к ней, что называется молниеносно: 3 дня на все про все.

- У меня не было времени, чтобы ходить по магазинам. Я купила более-менее подходящее платье чуть ли не в первом магазине. И сглупила с туфлями. Надела на каблуках и так на них находилась, что хромала на собственной свадьбе, - улыбается девушка.

Регистрация прошла в одном из московских ЗАГСов. Софию переводила всю речь ведущей жениху на ушко – Ник ни слова не понимал по-русски. Сразу после они церемонии они с родителями девушки отправились в ресторан, потом мужчина улетел в Германию. А девушка занялась подготовкой визы.

Сняла «розовые очки»

В Германии у девушки почти сразу возникли проблемы. Ее розовые очки о прекрасной заграничной жизни разбились о строгие правила этой страны. За короткий промежуток ей нужно было пройти курсы немецкого языка, обязательные для всех мигрантов и получить определенный сертификат об уровне владения языком. Это нужно было для получения самой визы и вида на жительство.

К тому же, Нику приходилось часто уезжать в командировки, а девушка оставалась одна в чужой стране.

- Когда у меня были курсы немецкого, то его командировки легко переносились. Половину дня я была на учебе, потом уставшая шла домой и делала кучу уроков. Жуткая тоска охватывала меня, когда ни учебы, ни мужа. Я маялась бездельем – работы у меня там не было никакой. А книги уже не спасали.

София долго привыкала к немецкому языку – ведь всю свою жизнь она учила других английскому.

- Самое смешное, что потом я даже стала забывать английские слова... Произношение было уже не таким.

Сейчас они с Ником говорят то на немецком, то на русском, то на английском.

Плакала по ночам

Кроме того, сложности возникли и со съемом квартиры.

- Мы искали очень долго приличное жилье. Если в хорошем районе и ремонтом, то либо отдают немецкой паре, либо требуют подписать договор на 1-2 года. И это без права расторжения. А у Ника рабочий контракт был только до конца года и если бы мы переехали, то никто бы нам эти деньги не вернул.

София говорит, что у нее опускались руки, она ревела взахлеб вечерами и постоянно думала о возвращении домой. Но ни друзьям, ни тем более родителям ничего не рассказывала. - Я не могла признаться им, что мне здесь плохо. Ни друзей, ни подруг, везде чужие люди, которые не говорят на твоем родном языке. Даже банально – здесь не было моей любимой еды, юбилейной булочки, например. Оказывается, это та-ак важно! Если бы папа узнал об этом, он просто силой бы вывез меня оттуда. Поэтому я и молчала.

Ник поддерживал ее как мог. Ему тоже было тяжело видеть, как София страдает. Может быть поэтому он устроил ей шикарное путешествие на море.

- Эта неделя показались мне раем. Я поняла, как сильно он меня любит. Я попыталась спросить, где он достал такие деньги, но он закрыл мне рот, помотал головой и сказал, чтобы я никогда его об этом не спрашивала.

Потихоньку жизнь пары в Германии наладилась. Они наконец сняли подходящую квартиру в небольшом немецком городке. София нашла удаленную работу, а Ник перешел на график без командировок.

Немцам не хватает легкости

Свадьбу ребята организовали за 3 дня. Фото: pixabay

София признается, что ее мнение о немецких мужчинах не всегда хорошее.

- Да, я, конечно, сравниваю их с нашими русскими. Немцы скучные что ли, холодные, им явно не хватает какой-то легкости. А их чувство юмора… Я просто могу заснуть, если Ник включает какую-нибудь юмористическую программу. У меня спасение – русскоязычный «Ютюб».

Про экономность и пунктуальность немцев она знает не понаслышке. Вспоминает, что однажды опоздала на встречу их языкового клуба буквально на 10 минут – заплутала по улочкам. Так преподаватель целую осудительную речь прочитал ей.

- На самом деле, теперь – это качество у меня впиталось под кожу. Я всегда прихожу на все встречи заранее, записываю все-все в ежедневник. И очень переживаю, когда приезжаю в Россию, что мои друзья могут с легкостью и, не предупреждая, опаздывать.

И к бережливости София тоже приспособилась.

- Да, поначалу я привыкала выключать воду при чистке зубов, наливать воду в раковину, чтобы вымыть посуду. Были у нас моменты, когда мы не понимали друг друга. Например, я думала, как это не принимать ванну с пеной? Это же так чудесно. А Ник в это время думал о том, сколько мы заплатим потом. Но в итоге мы научились прислушиваться друг к другу и находить золотую середину. Многое просто вошло в привычку. Правда, теперь ванну я принимаю только в России, - смеется София.

Все расходы ребята делят пополам, как и домашнюю работу. По словам ижевчанки, Ник хорошо готовит и любит это делать.

- Главное, не быт. Главное, наши отношения. То, как он ко мне относится. И то, что он иностранец… Да хоть инопланетанин! Ник заботиться обо мне, он действительно – моя каменная стена!

Не понимает, почему надо смотреть «Иронию судьбы» каждый год

Главный праздники для немцев – это Рождество и Пасха.

- Мы соединили все лучшие новогодние традиции двух стран и адаптировали их под себя. Например, я научилась печь немецкий штоллен – это традиционная немецкая рождественская выпечка с цукатами и изюмом. Делаю это заранее, за несколько недель до Нового года, чтобы он «вылежаться». Еще вместе печем имбирные печенья – это так мило.

К бережливости немцев София тоже приспособилась. Фото: pixabay

Еще ребята любят адвент-календари, причем он у них европейский до 25 декабря. И уже несколько лет подряд отмечают Рождество за городом.

- А 31 декабря я традиционно смотрю «Иронию судьбы». Ник уже выучил и Женю Лукашина, и песни из фильма «мурлыкает» себе под нос. Но объяснять ему, почему именно этот фильм нужно смотреть каждый год 31 декабря, бесполезно. И – оливье, конечно же, у нас на столе тоже есть! Как ни странно, Нику он нравится, и он частенько просит его сделать.

Русские – ухоженные

Ник говорит, что русские женщины очень любят показывать всем свою красоту. Они одеваются с иголочки, почти всегда хорошо причесаны, накрашены, пахнут духами. Немки не такие. Они, по словам Ника, вообще не «парятся» о своем внешнем виде.

- Нику нравится за мной ухаживать, помогать. Ведь в Европе большая часть женщин относят себя к феминисткам. А мне приятно быть иногда слабой и беззащитной. Мне кажется, это и привлекает во мне Ника.

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