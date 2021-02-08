Ровно год назад Равиль и Руслан из Ижевска решили круто поменять свою жизнь: стали волонтерами и завели свой канал на «Ютюбе». Но не ради развлечения, устраивая умопомрачительные батлы, челенджи или пранки. Они снимают истории о людях: брошенных, одиноких, всеми забытых, которые буквально выживают в ужасных условиях. Но не просто записывают видео, а всеми силами стараются этим людям помочь. Подробности расскажет «Комсомолка».Насмотрелись «Ютюба»40-летний Равиль и 27-летний Руслан родные дядя и племянник, часто проводят время вместе: общаются, ездят в баню, на шашлыки.Равиль работает ювелиром, он женат, воспитывает двух детей. Руслан - госслужащий, живет вместе с любимой девушкой.Однажды на ютюб-канале «Слово пацана», где обычные люди помогают обездоленным, слепым, нищим, они увидели видео-историю про женщину. Она пыталась найти что-то из еды в мусорных баках. Авторы канала познакомились с ней. И выяснилось, что она в прошлом была учительницей музыки. Люди начали помогать ей, отремонтировали квартиру и помогли вернуть ей достойную жизнь.У Равиля с Русланом промелькнула мысль попробовать снять что-то подобное в родном Ижевске.Вдохновил первый «подопечный»И они решили действовать. Не сговариваясь, подумали о Дамире, которого многие знают в нашем городе. В 2018 году после лобового столкновения на мокрой дороге мужчина остался инвалидом, но, несмотря на это, продолжил развивать - и весьма успешно - свой бизнес.- Я всегда восхищался такими людьми, - уверяет Руслан. - Его жена не сдалась и не бросила его. А у него у самого столько жизненной энергии и силы, что мы - с руками, ногами - даже не вправе жаловаться! И мы решили попробовать записать с ним интервью и узнать, нужна ли ему помощь.Это было в январе 2020 года. Равиль написал Дамиру, и тот, на удивление, почти сразу ответил и пригласил ребят к себе.- Мы приехали сначала на одну из его бизнес-конференций. У нас была маленькая камера, а канала как такового еще не было и в помине. Помню, как тряслись руки от волнения. Дамир оказался очень сильным человеком! С ним было легко разговаривать: я ему вопрос, а он мне ответ минут на 15. В общем, он меня просто вытащил как журналиста и все сделал за меня, - смеется Равиль.- Крутой парень, который нас еще больше вдохновил. Если бы на тот момент он отказал нам, мы бы, наверное, поостыли. А он еще и пригласил к себе в гости, посмотреть, как он живет и как занимается восстановлением, - продолжает рассказ Руслан.Уже в гостях по разговорам ребята поняли, что Дамиру нужна больше не какая-то материальная помощь, а чисто мужская - ведь он в инвалидной коляске и многое не может сделать сам. Наши герои приехали к нему с инструментами и прикрутили полочки, дверцы у шкафа, починили то, что было сломано.- Сделали, что умеем, а испытанные чувства, благодарность жены Дамира и его самого произвели эффект разорвавшейся бомбы в нашем сознании - помогать просто и кайфово, ради этого и стоит жить!С этого момента и началась их помощь людям.Ездили по деревням в поисках нуждающихсяНо как найти людей, которым нужна помощь?- Многие из тех, кому действительно нужно помочь, просто сидят дома и боятся всего, тем более каких-то незнакомых парней. У них нет соцсетей, интернета, да порой даже телефонов нет. Поэтому мы просто покупали продукты в магазине и уезжали в деревни. Думали, что там точно найдем людей, которым нужна помощь. И ездили так в течение 2 месяцев каждые выходные по Удмуртии и по окрестностям Чайковского.Они спрашивали у прохожих и продавцов в магазинах об одиноких и нуждающихся людях.- Один раз вышли на мужчину - сердобольная женщина рассказала, что к нему никто не приезжает. Он оказался слепым. И когда зашли к нему в дом, то душа ушла в пятки. Как он вообще может жить в таком месте? Дом был просто черный от старости и копоти… Но он отказался от помощи, сказал, чтобы больше не приезжали. Мы оставили ему продукты и уехали. Нельзя делать добро тем, кому оно не нужно.40 км от Ижевска - и ты уже в 18 векеРебята признаются, что за год лишь однажды испытали что-то похожее на чувство брезгливости.- Был у нас дядя Паша. Вы бы в его дом точно не смогли зайти, там такой треш! Там нет пола, там туалет тут же, в комнате. Но и он человек и имеет право на жизнь! Иногда появляется чувство стыда - ведь сердце разрывается, когда видишь, как детишки живут, как одинокая бабушка выживает в маленькой комнатушке, в бараке. Чувство несправедливости - почему они так живут? Ведь это такой контраст - ты отъезжаешь на 40 км от города и как будто на машине времени прокатился из 21 века в 18. У них не то что газа нет, там вообще никаких условий нет. Страшно осознавать в такие моменты, что ты уедешь домой, где у тебя все есть, а они останутся жить вот так. И ты не можешь помочь им прямо сейчас и мгновенно все изменить.Кстати, по словам Руслана, многие не верят, что кто-то просто так им готов помогать, что им что-то бесплатно дадут. Люди уверены, что за это надо будет заплатить, что-то отдать.- Иногда платим на кассе за продукты, которые купила, например, какая-то бабушка. Так она не верит, ревет, пытается нам деньги всучить. Они не привыкли, уже не верят даже в такие маленькие чудеса.«Зашли в дом к отцу-одиночке и нас как подкосило…»Один из «подопечных» Руслана и Равиля Константин - отец-одиночка, который живет в старом доме и воспитывает четверых сыновей (о нелегкой судьбе мужчины мы рассказывали уже не раз).- Мы случайно увидели пост «Теплой столовой», где рассказывалось о бедственном положении Кости. Списавшись с руководителем этой организации, получили его координаты. Позвонили Косте, а он… отказался от нашей помощи. Но через некоторое время перезвонил и пригласил к себе в гости.Оказалось, что он уже не знал, что делать. У его ребят даже к школе тетрадей не было, сам он смог купить им только форму в школу.- Мы приехали. Смотрим: хороший заборчик, конечно, видно, что дом кривенький. Но вроде не критично. А в дом зашли и нас как подкосило, как водой холодной облили. Ладно там мебель старая… Было лето, а внутри дома так холодно, что ветер свистел. Везде какие-то одеяла, шубы - оказалось, что ими Костя укрывал своих мальчишек по ночам.- Да, бедно, да, не убрано. Но видно, что это не дом какого-то алкоголика. На кухне салаты в банках, почищенная картошка, иконки. У него банально рук не хватает женских, чтобы прибраться где-то, чтобы довести все до ума.Первое время дети Кости настороженно относились к ребятам, стеснялись их, были закрыты. У старшего Вадима улыбку увидеть нереально. Сейчас маленькие мальчишки не слезают с Равиля и Руслана, а Вадик «оттаял», чувствуя поддержку.А она есть! Для начала ребята выложили видео на свой канал «Словом и делом» и с помощью неравнодушных людей помогли им собраться в школу. Потом укрепили фундамент дома и поставили новые пластиковые окна. Позже появилась новая мебель, холодильник, постельное белье, сладости и необходимые продукты. Равиль с Русланом приодели не только мальчишек, но и самого Костю, свозили его в барбершоп. И, самое главное, успели вовремя заметить нехорошие изменения в его здоровье. Совсем недавно Костя попал в больницу - старая опухоль дала о себе знать. Но врачи успокоили их - сложной операции не потребовалось.- Рассказав о Косте, мы добились того, что чиновники начали подключаться к его судьбе. Может быть, помогут отремонтировать холодный пол в доме или провести газ с водой.Люди, которым помогают, порой обманываютПо словам Равиля и Руслана, люди умеют благодарить.- Самое приятное - получать от них ту самую положительную энергетику, заряжаться их энергией, чувствовать отдачу, видеть блеск в глазах, когда, например, Костя на тебя смотрит или Вадик улыбается. Ты понимаешь, что мы это сделали! Что спасли или перевернули в лучшую сторону чью-то жизнь.Но не все герои ребят такие.- Одна из тех, кому мы помогали, начала манипулировать нами, а потом и обманывать. Оказалось, что даже помогая, ты можешь пожалеть об этом. Говорить о ней не хотим, было и прошло. Конечно, для меня самое страшное - это обман, - Руслан качает головой.Сейчас на канале «Словом и делом» у Руслана и Равиля 19,7 тысяч подписчиков. Поначалу ребята удивлялись, насколько люди отзывчивы и готовы помогать.- Когда мы проводим прямые эфиры, стримы, каждый раз убеждаемся, что делаем все правильно. Люди пишут комментарии, земляки поддерживают нас. Так приятно, что у нас столько добрых людей. Это такая энергия! Никогда не думал, что это такой бешеный адреналин! Конечно, есть те, кто пытается палки в колеса вставить, но мы не обращаем на них внимания. Идем дальше и все!Жизнь перевернуласьЖизнь ребят за этот год волонтерства кардинально поменялась.- Мне 40 лет. Жил нормально: дом, семья, друзья, работа. Но то, чем мы занялись, дало мне такой пендель… Я понял, что надо в жизни что-то менять. Если раньше в выходные я спал, сидел у компьютера, теперь мне хватает поспать 5 часов. Я просыпаюсь и сразу планирую: сегодня сюда съездим, завтра туда и туда, - говорит Равиль.- Мы не можем остановиться. Это как снежный ком. Теперь, по сути, у нас нет выходных. Мы всегда то у Кости, то еще к кому-нибудь едем. Конечно, бывают моменты, что и руки опускаются, и устаешь все это видеть. Тяжело. Но здорово, что нас двое, что поддерживаем друг друга. Мы уже понимаем, что они без нас не смогут. Не зря же наш канал называется «Словом и делом». И если кому-то обещали, должны обязательно ответить за свои слова и сделать! - уверен Руслан.«Бабушка смотрит видео, эфиры»Родные Руслана и Равиля участвуют в их проекте. Например, девушка Руслана занимается монтажом роликов, которые они снимают.- Мама постоянно на стримах сидит, деньги присылает. Звонит, говорит, что собрала вещи, чтобы мы приезжали. У Равиля даже бабушка смотрит наши эфиры! Им очень приятно видеть комментарии от людей под видео, где говорят, каких они хороших сыновей воспитали, - рассказывает Руслан.Дочка Равиля тоже не остается равнодушной к подопечным ребят.- Говорит: «Папа, у меня есть вот это, вот это, отдай им!». Мне кажется, что она очень хочет съездить к Косте в Постол. А жена Катя старается даже не звонить во время наших поездок, зная, что все записываем на камеру. Каждый раз спрашивает, чем еще можно помочь.«Не ради наживы все это…»Но есть те, которые спрашивают ребят: «Можете же тихо помогать, для чего обязательно на камеру снимать? Вам слава нужна?».- Волонтерство - это не та сфера, в которой можно прославиться. Да, действительно, многие меценаты, не афишируя, тихо помогают. Но мы преследуем две цели. Хотим дать огласку всему этому. Ведь многие люди не знают о тех, кому нужно помогать. Да и чиновники начнут активнее работать.- Мы - не герои, никого из горящего дома не спасли. Но если замотивируем людей так же делать добрые дела, если будут появляться такие же каналы, как у нас, будет классно!Ребята улыбаются, когда речь заходит о заработке на канале или на волонтерстве.- Работаем в минус, свои деньги вкладываем. Первый раз, когда поехали к Косте, все свои зарплаты просто отдали. На все деньги, которые нам переводят люди, мы покупаем нужное нашим «подопечным». Все фотографируем, у нас есть отчеты, которые выкладываем в соцсетях.- Для нас деньги - это не цель, не ради наживы все это… Хотя нет. Мы вот на «Ютюбе» 100 долларов заработали. Теперь не знаем, как их оттуда вывести, - смеется Руслан. - Еще ни один человек не стал бедным, делая добрые дела. Нельзя все измерять материальным. Деньги - это инструмент для того, чтобы сделать что-то. Можно в других отраслях где-то зарабатывать, но я считаю, что тут просто нельзя пройти мимо. Это какими надо быть? Приехать к Косте, поснимать, пакет продуктов отдать и уехать? А как дальше жить, зная, что вот так там живет семья.«Главное, что останется после тебя!»Равиль и Руслан не намерены останавливаться - они и дальше думают развивать свой канал и помогать людям. Уверены, что станут примером для подражания для своих детей.- Добрые дела собирают добро и создают вокруг тебя добрую ауру! Главное, что останется после тебя! Создавая такой канал о помощи людям, нам не будет стыдно перед нашими детьми. И им не будет стыдно за нас, что мы снимали какие-то пранки или челенджи, а действительно помогали людям. Можно же многое говорить ребенку - не пей, не кури, а самому при этом делать обратное. Ребенок не слушает, ребенок смотрит на тебя и будет делать, как ты!