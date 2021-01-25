Начал терять память и зрение: отца-одиночку из Удмуртии, воспитывающего 4 детей, положили в больницу

Отца-одиночку из Удмуртии, воспитывающего 4 детей, положили в больницу Фото: Амир Закиров

35-летний Константин из деревни Постол в Удмуртии, который в одиночку воспитывает четверых детей и о котором мы уже писали, попал в больницу. Что с ним произошло, рассказывает «Комсомолка».

19 января этого года Костю экстренно положили в больницу – выяснилось, что ему срочно нужна операция. Это стало понятно после того, как он стал пожаловался на память и зрение волонтерам Руслану и Равилу. Ребята всеми силами помогают мужчине.

- Приехав в очередной раз к Косте, я понял, что с ним что-то не так. Он начал мне рассказывать то, что уже говорил. Оказалось, что он начал забывать какие-то вещи. А потом пожаловался и на зрение. Мы решили срочно поехать и сделать МРТ головного мозга, - рассказывает Руслан.

Выяснилось, что Костя не обследовался уже лет 10. Хотя при его диагнозе это нужно делать каждый год.

Напомним, в 14 лет он попал под машину. Тогда ему удалось восстановиться, но через несколько лет он попал на операционный стол с опухолью. Во время операции ему нее задели мозжечок и в голове стала скапливаться жидкость. Во время второй операции ему поставили шунты, чтобы жидкость уходила в мочевой пузырь. Но тяжелых последствий избежать все равно не удалось – у Кости отнялась вся левая сторона тела.

- После обследования стало понятно, что у Кости снова растет опухоль. На том же самом месте, где и была. Мы очень за него переживаем… Страшно, но мы верим, что ему помогут, и все будет хорошо, - говорит Руслан.

Сейчас Костя находится в больнице. Уже была назначена операция, но врач, который и должен был ее провести, заболел – сейчас решается вопрос, кто ее проведет.

Сыновья Константина – 4 мальчика – сейчас живут у его сестры в Пугачево. Они находятся на дистанционном обучении.

Отметим, что после публикации истории о Константине многие стали писать в редакцию Медиагруппы «Центр» и ребятам-волонтерам с желанием помочь. У семьи появился новый холодильник, диван, письменный стол. Кости и его сыновьям присылали одежду, продукты, подарки на новый год.

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