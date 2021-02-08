«Прошу прощения у семьи»: Верховный суд Удмуртии отклонил апелляционную жалобу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

3 февраля Верховный суд Удмуртии отклонил апелляционную жалобу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Фото: Михаил Красильников

3 февраля 2021 года в Верховном суде Удмуртии прошел судебный процесс, где рассматривалась апелляционная жалоба экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. В итоге суд оставил без изменений свое решение, которое было принято в октябре 2020 года. Тогда его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. «Комсомолка» расскажет как проходил процесс судебного заседания.

140 миллионов взяток

Рассмотрение апелляционной жалобы началось еще 2 февраля, но затянулось на два дня.

В первый день все началось с короткого доклада председательствующего судьи Олега Крыласова по вынесенному ранее приговору первой инстанции. Дальше слово взяла адвокат осужденного Галина Сбоева.

Защитник Соловьева говорила о том, что в ходе следствия были допущены процессуальные нарушения, а кроме того указывала на то, что прокурор Дмитрий Походин плохо ознакомился с делом, когда оно рассматривалось в Завьяловском районном суде.

— Остался неразрешенным вопрос, который я задавала всем участникам процесса: почему не были обнаружены огромные суммы денег, которые фигурируют в материалах дела. Почему ни копейки денег не было обнаружено, кроме тех 5 млн рублей (сумма, которую нашли при обыске. — Прим. ред.)? - говорит Сбоева.

Так, из заявленных 140 миллионов взяток, которые брал Александр Соловьев, найдено было только 5 миллионов. На этом факте была построена линия защиты.

Также адвокат осужденного попросила суд обратить внимание на личность главного свидетеля по этому делу. Им являлся Александр Михайлович Соловьев, бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики. Сбоева указала на то, что у чиновника имелся многомиллионный долг, который определенный момент он неожиданно смог погасить.

На основании вышеперечисленного сторона защиты попросила считать решение суда незаконным и ошибочным.

Защитник Соловьева говорила о том, что в ходе следствия были допущены процессуальные нарушения Фото: Михаил Красильников

Иск семье и подконтрольным фирмам

Кроме адвоката самого осужденного экс-главы Удмуртии в заседании принял участие и сказал свое слово защитник супруги, дочери и зятя экс-руководителю региона и адвокат компании ООО АБЗ «Пойма».

Эти защитники присутствовали там потому, что Генпрокуратура России предъявила иск еще и к членам семьи Соловьева и подконтрольным фирмам.

Так адвокат родственников экс-главы сообщил, что дом в Испании, который принадлежит дочери Александра Соловьева, она покупала на свои средства и брала на эти цели ипотеку. К момент выявления факта взяток, кредит на жилье был выплачен. На этих основаниях он считают незаконным арест и конфискацию имущества.

Аналогичное требование выдвинул адвокат ООО АБЗ «Пойма». Он предоставил документы, которые свидетельствовали, что закуплено оборудование для фирмы было не на средства экс-главы, а на заемные деньги.

Приговор законный и обоснованный

Сторона обвинения настаивала же во время разбирательств, что поводов для пересмотра дела нет, и приговор, который вынесли ранее, законный и обоснованный.

— Приговор суда не является противоречивым. Полагаем, что все доводы были оценены верно. Просим суд оставить приговор суда без изменений,— говорит прокурор Денис Герасимов.

— Вина Александра Васильевича Соловьева доказана не только данными им показаниями на предварительном следствии, от которых он впоследствии отказался, но и показаниями свидетелей, в том числе Забарский, взяткодатель, полностью и абсолютно категорично изобличает преступную деятельность осужденного, таким же образом посредник со стороны взяткодателя, свидетель Полевиков, посредник со стороны взяткополучателя Соловьев Александр Михайлович. Эти показания составляют фундамент обвинения, — заявил Дмитрий Походин, также представитель гособвинения.

«Мне сложно оправдываться, но взяток я не брал»

Александр Соловев участвовал в процессе с помощью онлайн-конференции из СИЗО №1. В своем ответном слове он рассказал схему финансирования строительства мостовых переходов. Также отметил, что решения по строительству моста принимались не им единолично, а в присутствии правительства республики.

— Мне сложно оправдываться, но взяток я не брал. Совесть у меня чиста в отношении объекта концессионного соглашения. У меня была только одна мысль — ввести объект вовремя, чтобы президент посмотрел, похвалил. Действительно объект красивый получился. Этот объект ждали все граждане республики, - говорит Александр Соловьев.

Более того осужденный попросил суд обратить внимание на разночтения в показаниях представителей концессионера и замминистра транспорта, которые они давали на предварительном следствии и в суде.

— Изначально все показания свидетелей подтверждали мою невиновность, но со временем эти показания изменили под воздействием органов предварительного следствия, - утверждает экс-глава Удмуртии.

Факт получения взятки от предпринимателя Руслана Валеева он также отрицает. Он сообщил, что сделка с продажей дома была законной.

Из заявленных 140 миллионов взяток, которые брал Александр Соловьев, найдено было только 5 миллионов Фото: Михаил Красильников

А о своем признании Соловьев сказал, что оговорил себя. Он доверился адвокатам, которые говорили, что это улучшит его положение в этом деле.

— Обращаясь к суду, я пытался обосновать свою точку зрения и доказать свою невиновность. Также хотелось бы попросить прощения у своей семьи, которую я люблю и во многом благодарен ей. Считаю себя виноватым только перед ней, но не в том, что я брал взятки: я их не брал. Прошу прощения за то, что уже четыре года вы постоянно находитесь под пристальным вниманием правоохранительных органов — обыски, объяснения. Это все сложно пережить, но хочется сказать, что это еще не конец надуманной истории в отношении меня.

Чем все закончилось?

3 февраля Верховный суд Удмуртии отклонил апелляционную жалобу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Без удовлетворения суд оставил также жалобы заинтересованных сторон.

Решение по закону может быть обжаловано в кассационной инстанции. Адвокат Галина Сбоева уже сообщила, что они намереваются обжаловать приговор дальше.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Капитально отремонтировано 284 коммунальных объекта Удмуртии в новом отопительном сезоне

Фотофакт: новый бассейн открылся в школе №78