Фотофакт: новый бассейн открылся в школе №78

Новый бассейн открылся в школе №78 Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

5 февраля в ижевской школе №78 открылся обновленный бассейн, который был закрыт с 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Теперь там обновили стены, потолок и саму чашу бассейна. Кроме того, для детей установили новые душевые и раздевалки. В помещении теперь есть теплый пол и новая система фильтрации воды. Отремонтировали системы отопления и освещения.

Торжественное открытие сопровождалось выступлением девочек-синхронисток.

Торжественное открытие сопровождалось выступлением девочек-синхронисток Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Кстати, этот проект стал возможен благодаря инициативе жителей Ижевска - он выиграл в конкурсе инициативного бюджетирования.

Всего на обновление бассейна потратили 3 миллиона рублей. Это средства, которые выделили из республиканского и городского бюджетов. А также деньги, собранные жителями микрорайона.

Занятия для учащихся там начнутся уже на этой неделе.

Школа уже подала еще несколько заявок на конкурс инициативного бюджетирования, результаты которого будут объявлены в марте 2021 года.

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